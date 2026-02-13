Anvisa manda recolher lotes de fórmula infantil; saiba o motivo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dez lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da marca Nestlé, após identificar níveis de selênio e iodo acima dos limites permitidos. A medida foi publicada na quinta-feira (12/2) e inclui a suspensão da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos produtos listados.

De acordo com a agência, os lotes apresentaram cerca de 31,1 microgramas (mcg) de selênio para cada 100 kcal e aproximadamente 175,7 mcg de iodo para cada 100 kcal. As quantidades ultrapassam os padrões definidos pela legislação sanitária para fórmulas destinada a lactentes, bebês em fase de aleitamento, e crianças na primeira infância, até 5 anos.

Os lotes suspensos são 50310017Y2, 51060017Y1, 50720017Y1, 50710017Y4, 50290017Y1, 50280017Y2, 43510017Y1, 43480017Y2, 43110017Y2 e 41730017Y2, todos do produto Alfamino 400g.

Selênio e iodo são nutrientes importantes para o funcionamento do organismo. No entanto, em bebês e crianças pequenas, a diferença entre a quantidade adequada e uma dose que pode causar intoxicação é pequena, representando risco à saúde.

Segundo a Anvisa, o excesso de selênio pode causar náusea, vômitos, diarreia, irritabilidade e até queda de cabelo. Já o consumo elevado de iodo pode provocar baixo ganho de peso, além de alterações da tireoide, como hipotireoidismo, quando há produção insuficiente dos hormônios T3 e T4, hipertireoidismo, quando ocorre produção excessiva desses hormônios. Também pode impactar no metabolismo e no crescimento.

A orientação é que pais e responsáveis verifiquem o número do lote na embalagem e suspendam o uso caso o produto esteja entre os listados. Em caso de dúvidas ou se a criança apresentar sintomas, a recomendação é procurar orientação médica.

O Correio tenta contato com a Nestlé, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.