Jovem morta em Minas foi estrangulada com cabo de telefone

A jovem Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, morta em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi estrangulada com um cabo de telefone, segundo relato do suspeito do homicídio. Ítalo Jefferson, de 43 anos, confessou o crime à Polícia Militar de Minas Gerais e afirmou que já esperava ser preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com a corporação, Ítalo disse que abordou Vanessa em Juatuba, que não a conhecia e que se aproveitou da vulnerabilidade do local para cometer o crime. O suspeito foi preso nessa quinta-feira (12/2). Com ele, foram apreendidos uma faca, roupas e alimentos. Ele apresentava ferimentos pelo corpo, que teriam sido provocados durante a fuga.

Segundo a corporação, Ítalo sabia que havia um mandado de prisão em aberto e não resistiu ao ser detido. Ele foi localizado entre vagões de carga de grãos e minérios em um trem que vinha de Juatuba e passava em Carmo do Cajuru (MG), no Centro-Oeste do estado, a 66 km do município onde cometeu o crime. Ítalo afirmou que fugia sem destino.

Os policiais participavam de uma operação pré-carnaval e receberam denúncia anônima indicando que o suspeito estaria escondido na locomotiva. Uma viatura interceptou o trem e solicitou a parada ao maquinista. Nesse momento, conforme a PM, o homem pulou e tentou fugir, mas foi contido.



Relembre o caso

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2). Ela foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde prestava serviço para uma empresa terceirizada. Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia. Vanessa morava em Pará de Minas (MG), na Região Central do estado, e ia a Juatuba para trabalhar.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na terça-feira (10/2), quando os militares foram à casa dos familiares do suspeito, ele ligou para os parentes. Na ligação, ele assumiu a autoria do crime. Em seguida, segundo a PM, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

Assédio

O suspeito é conhecido em Juatuba por assediar mulheres. É o que apontou Rolim Lopes, morador de Juatuba há 39 anos. Ele contou ao Estado de Minas que mora na Rua Santa Cruz, às margens da BR-262, onde Vanessa foi encontrada com sinais de violência. Segundo ele, Vanessa precisava passar pela rua, em um trecho coberto por mato e pneus, para pegar o ônibus na rodovia.

O morador acredita que o suspeito atacou Vanessa nesse matagal e, em seguida, jogou o corpo dela em uma valeta de escoamento de água de chuva que fica logo abaixo. A vegetação foi cortada dessa terça-feira (10/2) para esta quarta (11/2).

Conforme a PM, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado indicaram quem era o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito, identificado como Ítalo Jefferson, de 43 anos.

À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda, sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue. A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda, que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia.

Para seus parentes, Ítalo alegou que usara drogas com uma mulher e eles então brigaram, e esse seria o motivo de ele estar com manchas de sangue na roupa. Em seguida, o suspeito tomou banho e pediu R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro de Belo Horizonte, onde moraria na rua.