Homem que estuprou e matou jovem em Minas diz não se arrepender

Ítalo Jefferson, de 43 anos, é o principal suspeito pela morte da estudante de psicologia Vanessa Lara em Juatuba (MG) - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Ítalo Jefferson, de 43 anos, suspeito de estuprar e matar a jovem Vanessa Lara de Oliveira, de 23, em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, disse não se arrepender do crime ao ser preso na tarde dessa quinta-feira (12/2) quando tentava fugir em um trem. A informação foi divulgada pela Polícia Militar de Minas Gerais.

Segundo a corporação, o homem sabia que havia um mandado de prisão em aberto e não resistiu à prisão. Ele foi localizado entre vagões de carga de grãos e minérios em um trem que vinha de Juatuba e passava em Carmo do Cajuru (MG), no Centro-Oeste do estado, a 66 km do município onde cometeu o crime. Ítalo afirmou que fugia sem destino.

Os policiais participavam de uma operação pré-carnaval e receberam denúncia anônima indicando que o suspeito estava escondido na locomotiva. Uma viatura interceptou o trem e solicitou a parada ao maquinista. Nesse momento, conforme a PM, Ítalo pulou e tentou fugir, mas foi contido.

Ao ser abordado, ele confessou que estrangulou Vanessa com um cabo de telefone e afirmou que já esperava o momento em que seria preso. Com o suspeito foram apreendidos uma faca, roupas e alimentos.

De acordo com a polícia, Ítalo relatou que abordou a vítima em Juatuba e afirmou não conhecê-la e que aproveitou a vulnerabilidade do local. Ele apresentava ferimentos pelo corpo, que teriam sido provocados durante a fuga. O caso segue sob investigação.

Relembre o caso

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2). Ela foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada. Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia. Vanessa morava em Pará de Minas (MG), na Região Central do estado, e ia a Juatuba para trabalhar.

Ítalo disse aos familiares dele que usara drogas com uma mulher e eles então brigaram, e esse seria o motivo do estado dele, com mancha de sangue na roupa. Em seguida, o suspeito tomou banho e pediu R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro de Belo Horizonte, onde moraria na rua.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na terça-feira (10/2), quando os militares foram à casa dos familiares do suspeito, ele ligou para os parentes. Na ligação, ele assumiu a autoria do crime. Em seguida, segundo a PM, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

Assédio

O suspeito é conhecido em Juatuba por assediar mulheres. É o que apontou Rolim Lopes, morador de Juatuba há 39 anos. Ele contou ao Estado de Minas que mora na Rua Santa Cruz, às margens da BR-262, onde Vanessa foi encontrada com sinais de violência. Segundo ele, Vanessa precisava passar pela rua, em um trecho coberto por mato e pneus, para pegar o ônibus na rodovia.

O morador acredita que o suspeito atacou Vanessa nesse matagal e, em seguida, jogou o corpo dela em uma valeta de escoamento de água de chuva que fica logo abaixo. A vegetação foi cortada dessa terça-feira (10/2) para esta quarta (11/2).

Conforme a PM, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado indicaram quem era o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito.

À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda, sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue. A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda, que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia.