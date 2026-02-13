Casal é esfaqueado após sair de metrô em SP; suspeita é homofobia

Dois homens, de 27 e 28 anos, foram esfaqueados na noite de sábado (7/2), na Rua da Consolação, na região central de São Paulo, após saírem da Estação do Metrô Higienópolis-Mackenzie.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h15 para atender a uma denúncia de agressão. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram as duas vítimas caídas na calçada, com ferimentos provocados por arma branca.

Um dos homens apresentava cortes na cabeça e no pescoço, mas estava consciente no momento do atendimento. O outro sofreu um ferimento grave na região do pescoço. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde permaneceram internados.

Em relato aos policiais, uma das vítimas afirmou que os dois caminhavam pela via quando foram surpreendidos por dois ou três homens desconhecidos, que passaram a desferir golpes de faca. Ainda conforme o depoimento, não houve anúncio de assalto, e o casal suspeita que tenha sido vítima de homofobia.

Ao Correio, o hospital informou que o paciente identificado pelas iniciais L.B.O. teve o pescoço cortado, o pulmão furado e está internado na enfermaria do Centro de Atendimento Médico (CAM) do Instituto Central, com quadro de saúde estável, após passar por cirurgia.

Já o outro homem teve um corte na cabeça, tomou pontos e foi liberado no mesmo dia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 78º Distrito Policial – Jardins e é investigado pela Polícia Civil.