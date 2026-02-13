Homem é preso ao tentar fazer prova da Anac com identidade falsa

Segundo a Anac, tanto o homem detido quanto o candidato beneficiado pela tentativa de fraude poderão responder a processo administrativo - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Um homem foi preso em flagrante na manhã da quarta-feira (11/2) ao tentar realizar o exame teórico da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) usando identidade falsa, em Campinas (SP). A prisão ocorreu após a agência acionar a Polícia Federal (PF) durante a aplicação da prova.

De acordo com a Anac, a tentativa de fraude foi detectada após o cruzamento de dados internos indicar que uma pessoa tentaria fazer o exame teórico de Piloto Privado de Helicóptero (PPH) no lugar do verdadeiro candidato. Com a confirmação da presença do suspeito no início da prova, fiscais da agência chamaram a PF, que se deslocou até o local e efetuou a prisão.

Segundo a Anac, tanto o homem detido quanto o candidato beneficiado pela tentativa de fraude poderão responder a processo administrativo. Além de eventual responsabilização criminal, eles podem ser multados e ter licenças cassadas, conforme a regulamentação do setor.

O superintendente substituto de Pessoal da Aviação Civil, Elder Rodrigues, afirmou que a ação conjunta demonstra a capacidade de identificar irregularidades e adotar medidas para preservar a segurança do processo. “Essa ação demonstra a capacidade da Anac em identificar fraudes e efetivamente tomar providências. O apoio da Polícia Federal foi também essencial para o êxito desse caso. Não toleramos qualquer tipo de fraude ou desvio que prejudique a lisura do exame e comprometa a qualidade reconhecida internacionalmente dos pilotos brasileiros e, em última análise, coloque em risco a aviação civil brasileira”, disse.

O exame teórico da Anac, conhecido como “Banca da Anac”, é uma etapa obrigatória para a obtenção de licenças e habilitações na aviação civil para pilotos e mecânicos de manutenção aeronáutica. A prova é aplicada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e avalia conhecimentos técnicos em disciplinas teóricas. Para aprovação, é exigido aproveitamento mínimo de 70% em cada matéria.