Deolane Bezerra se descuida e mostra demais durante live nas redes sociais

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra protagonizou um momento inesperado durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Enquanto dançava e interagia com os seguidores usando um look bastante decotado, a peça acabou saindo do lugar, deixando parte do mamilo em evidência por alguns instantes.
Ao perceber o que havia acontecido, Deolane reagiu rapidamente e ajustou a roupa, cobrindo o corpo e retomando a live com naturalidade. O episódio repercutiu entre os internautas, que comentaram tanto o visual escolhido quanto a espontaneidade da influenciadora ao lidar com o imprevisto ao vivo.
Conhecida por seu estilo marcante e presença constante nas redes, ela costuma compartilhar momentos do dia a dia, incluindo bastidores, viagens e conteúdos descontraídos.
Recentemente, Deolane também chamou atenção ao mostrar sua mais nova aquisição: uma Cadillac Escalade, veículo de luxo que pode chegar a cerca de R$ 2,5 milhões. Segundo ela, a decisão de compra surgiu após alugar um modelo semelhante em uma viagem aos Estados Unidos, quando ficou impressionada com o design, a tecnologia do painel e o sistema de abertura automática das portas, afirmando que o carro a conquistou desde o primeiro contato.
