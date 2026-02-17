Carnavalesco da Portela pede demissão após problemas em desfile

O carnavalesco André Rodrigues anunciou na segunda-feira (16/2), que decidiu se desligar da Portela. Em texto publicado nas redes sociais, ele afirmou que a decisão foi motivada por problemas enfrentados pelo carro alegórico que levava a Velha Guarda da escola.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Hoje eu, sozinho, decidi me desligar da Portela. Assim como ontem, sozinho, eu me responsabilizei por tanta coisa. Não sou um artista perfeito, mas tenho um compromisso inabalável com a melhor entrega de tudo o que faço. Isso, por diversas vezes, coloca sobre as minhas costas responsabilidades além da minha função. Eu não deveria ser a única pessoa na armação que sabia destravar um carro alegórico para garantir que a Velha Guarda desfilasse, mas eu era e fiz", escreveu Rodrigues.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O desfile seguia parecendo que a escola encerraria a apresentação sem intercorrências, mas o último carro, que levava a Velha Guarda, entrou na avenida com atraso. O problema afetou a evolução, e os últimos integrantes passaram pelo portão da dispersão faltando apenas 1 minuto para o fim do tempo regulamentar.

Nas redes, o agora ex-carnavalesco relatou estar sendo alvo de ataques nas redes sociais, com postagens envolvendo sua filha, hoje com quatro meses. Segundo ele, a situação o levou a repensar suas prioridades.

"Honestamente, o ódio de internet não me assusta, mas ajuda a repensar prioridades. Quatro meses, tempo em que eu queria ter estado muito mais presente e não estive para garantir que esse carnaval chegasse na avenida de maneira digna", escreveu o carnavalesco.

A Portela, que é a maior vencedora do carnaval do Rio, com 22 títulos, confirmou o desligamento de Rodrigues em nota divulgada nas redes sociais, mas ainda não anunciou quem assumirá o cargo. O carnavalesco esteve à frente dos desfiles da escola nos últimos três anos.

"Artista talentoso e sensível, @dojeitoandre se doou por completo à nossa Águia, dedicando trabalho, criatividade e amor em cada detalhe concebido para a Avenida. Sua entrega, profissionalismo e respeito à nossa história ficarão marcados em sua trajetória junto à Portela", escreveu a escola.