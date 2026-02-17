Corpo encontrado no Rio Amazonas é de cantor desaparecido após naufrágio

Fernando Grandêz, uma das vítimas do acidente em Manaus, em frente a uma lancha que iria para o encontro das águas, local onde o acidente aconteceu - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O corpo encontrado nas águas do Rio Amazonas é do cantor Fernando Grandêz, que estava desaparecido desde o naufrágio da embarcação Lima de Abreu XV, na última sexta-feira (13/02), no Amazonas. A confirmação foi feita pelas autoridades após o resgate e identificação da vítima.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A informação foi confirmado por Cristian Martins, vice-prefeito e secretário de Assistência Social de Nova Olinda do Norte. Segundo o parlamentar, o corpo foi enviado ao IML (Instituto Médico Legal) e um laudo pericial confirmou que as características do corpo coincidiam com as do músico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A informação sobre a morte de Fernando foi confirmado por Cristian Martins, vice-prefeito e secretário de Assistência Social de Nova Olinda do Norte. (foto: Reprodução/Redes Sociais)

De acordo com informações das equipes de busca, o artista desapareceu depois que a embarcação em que estava virou durante a travessia. Desde então, o Corpo de Bombeiros e equipes de apoio realizavam varreduras na região, com uso de lanchas e mergulhadores.

O corpo foi localizado na segunda-feira (16/2), nas proximidades do local onde ocorreu o acidente. Após o resgate, familiares foram acionados para os procedimentos de reconhecimento.

As circunstâncias do naufrágio ainda serão apuradas. A Marinha do Brasil deve instaurar inquérito para investigar as causas do acidente e verificar se houve falha mecânica, excesso de passageiros ou outras irregularidades na embarcação.

Leia também: Carnavalesco da Portela pede demissão após problemas em desfile

Em razão do acidente, o Governo do Amazonas montou um força-tarefa para auxiliar nas buscas pelas vítimas. A operação mobiliza 44 bombeiros militares, incluindo 21 mergulhadores, além de três embarcações, três ambulâncias e três drones. Uma equipe especializada enviada de Itacoatiara também realiza varreduras ao longo do Rio Amazonas na tentativa de localizar as vítimas.

Duas pessoas morreram já no dia do naufrágio, no sábado. Na manhã de segunda, durante o quarto dia de buscas, o corpo de Fernando foi encontrado.