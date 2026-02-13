Vídeo: Lancha naufraga em Manaus e deixa duas pessoas mortas

Uma lancha naufragou na tarde desta sexta-feira (13/2), na região do Encontro das Águas, em Manaus (AM). - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma embarcação de transporte de passageiros naufragou na tarde desta sexta-feira (13/02) na região conhecida como Encontro das Águas, nas imediações de Manaus (AM). O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de duas pessoas e sete ainda estão desaparecidas, conforme informações da mídia local.

A lancha, identificada como Lima de Abreu XV, partiu de Manaus com destino ao interior do Amazonas, incluindo paradas em municípios como Nova Olinda do Norte e Tefé, onde a embarcação afundou.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas e atuam no local com cerca de 25 bombeiros, além de três lanchas e oito viaturas. Também foram enviados à área de ocorrência uma embarcação da Polícia Militar e um veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Vítimas que conseguiram ser retiradas da água estão sendo transportadas ao Porto da Ceasa, na zona Sul de Manaus, onde recebem atendimento médico e passam por avaliação. Até o momento, não há informações oficiais sobre o número total de passageiros a bordo, nem sobre feridos ou mortos. As autoridades ainda trabalham para confirmar a situação de cada ocupante da embarcação.

Imagens registradas por testemunhas mostram pessoas, incluindo mulheres, jovens e crianças, na água usando coletes salva-vidas e aguardando o socorro. De acordo com relatos de populares, ventos fortes e os chamados banzeiros (ondulações características da região onde o Rio Negro encontra o Rio Solimões) podem ter contribuído para a instabilidade da embarcação e o acidente.

A empresa Lima de Abreu e Navegações, responsável pela lancha, emitiu nota oficial lamentando o naufrágio e informando que a embarcação estava com a documentação em dia, com inspeções regulares e operando dentro das normas de segurança. A companhia afirmou que adotou todas as providências emergenciais para prestar assistência às vítimas e seus familiares, além de colaborar com as autoridades na investigação técnica das causas do acidente.