InícioBrasil
Saúde

Anvisa deve decidir sobre versões nacionais do Ozempic nas próximas semanas

A caneta emagrecedora à base de semaglutida perderá a validade da patente em março, abrindo margem para a produção de versões nacionais

Canetinhas nacionais: os produtos em análise são das farmacêuticas EMS e Ávita Care - (crédito: Freepik)
Canetinhas nacionais: os produtos em análise são das farmacêuticas EMS e Ávita Care - (crédito: Freepik)

Nas próximas semanas deve ser divulgada, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a resposta sobre os pedidos de registro das versões nacionais das canetas à base de semaglutida, princípio ativo do Ozempic. Os produtos em análise são das farmacêuticas EMS e Ávita Care.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A patente desenvolvida pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, de semaglutida, perderá a validade no Brasil em 20 de março. A firma tentou estender o prazo de exclusividade, recorrendo na Justiça, mas teve o pedido negado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O fim da patente significa que outras empresas farmacêuticas podem produzir e comercializar medicamentos à base de semaglutida no país, desde que obtenham aprovação do órgão regulatório.

Em 2025, o Ministério da Saúde já havia requisitado que a Agência desse prioridade para a avaliação de canetas nacionais. Apesar disso, não há garantia de aprovação imediata — a Anvisa pode solicitar informações complementares às empresas antes de conceder o aval definitivo.

*Estagiário sob supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 18/02/2026 15:50 / atualizado em 18/02/2026 15:51
SIGA
x