Anvisa deve decidir sobre versões nacionais do Ozempic nas próximas semanas

Nas próximas semanas deve ser divulgada, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a resposta sobre os pedidos de registro das versões nacionais das canetas à base de semaglutida, princípio ativo do Ozempic. Os produtos em análise são das farmacêuticas EMS e Ávita Care.

A patente desenvolvida pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, de semaglutida, perderá a validade no Brasil em 20 de março. A firma tentou estender o prazo de exclusividade, recorrendo na Justiça, mas teve o pedido negado.

O fim da patente significa que outras empresas farmacêuticas podem produzir e comercializar medicamentos à base de semaglutida no país, desde que obtenham aprovação do órgão regulatório.

Em 2025, o Ministério da Saúde já havia requisitado que a Agência desse prioridade para a avaliação de canetas nacionais. Apesar disso, não há garantia de aprovação imediata — a Anvisa pode solicitar informações complementares às empresas antes de conceder o aval definitivo.

