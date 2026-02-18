InícioBrasil
CARNAVAL 2026

3ª noite de desfiles no Rio tem homenagens e estreia de Virginia

Unidos de Vila Isabel e Acadêmicos do Salgueiro foram os destaques; Tuiuti abre com desfile afro-religioso, Grande Rio aposta no manguebeat

Virgínia, da Acadêmicos do Grande Rio, se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026
Virgínia, da Acadêmicos do Grande Rio, se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026 - (crédito: Pablo PorciÃºncula / AFP)

A terceira noite do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro (17/02) foi marcada por desfiles conceituais, homenagens à cultura afro-brasileira e momentos de forte apelo visual na Marquês de Sapucaí. Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro apresentaram enredos que transitaram entre religiosidade, música, identidade cultural e memória do próprio carnaval, com Vila Isabel e Salgueiro despontando como destaques pela força plástica, organização e impacto junto ao público.

Paraíso do Tuiuti

A Tuiuti abriu a terceira noite com o enredo “Lonã Ifá Lukumí”, que percorreu a história e a filosofia da religião Ifá desde a África Ocidental, passando pelo Caribe até o Brasil. O desfile se destacou pela paleta de branco e prata, os elefantes robóticos no abre-alas e a forte conexão simbólica entre as culturas africanas e brasileiras. A bateria fez uma coreografia marcante com a rainha Mayara Lima, e o intérprete Pixulé sustentou o samba com energia do início ao fim.

Unidos de Vila Isabel

Com o enredo em homenagem ao multiartista Heitor dos Prazeres, a Vila Isabel trouxe para a Sapucaí uma narrativa que uniu samba e cultura afro-brasileira, traduzida já na comissão de frente. A escola contou com a bateria vibrante sob a liderança de Sabrina Sato, carregando fantasias de grande impacto e o público cantando junto o samba-enredo. A apresentação fluiu dentro do tempo regulamentar e destacou a arte do homenageado e sua influência no samba e nas expressões culturais brasileiras.

Acadêmicos do Grande Rio

A Grande Rio apostou em um enredo sobre o movimento Manguebeat, representado por manguezais e seus elementos naturais, como caranguejos, garças e capivaras, todos presentes no abre-alas. A escola buscou a vitória com um visual forte e contrastante que mesclou cores vibrantes e metáforas culturais. A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria foi um dos momentos mais comentados — com percalços, como o tapa-sexo da fantasia se soltando, mas ela seguiu sambando e fez sua estreia marcada por emoção e visibilidade.

Acadêmicos do Salgueiro

O Salgueiro fechou a noite com um enredo sobre Rosa Magalhães, celebrando a trajetória da maior carnavalesca da história do sambódromo. A escola optou por uma comissão de frente tradicional que evocou o amor de Rosa pelos livros, e o abre-alas, um grande navio, simbolizou viagens da imaginação e referências a trabalhos passados da carnavalesca. A bateria entrou fantasiosamente como piratas e ganhou destaque em paradinhas ao som do violino. A rainha de bateria Viviane Araújo protagonizou novamente uma apresentação emocionante e intensa

Veja as fotos:
  • Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026.
    Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026. AFP
  • Um carro alegórico da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio desfila durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026
    Um carro alegórico da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio desfila durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026 Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026.
    Uma foliã da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026.
    Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026.
    Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026.
    Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026.
    Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresenta em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026
    Uma foliã da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresenta em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026 Pablo Porciúncula / AFP
  • Carros alegóricos da escola de samba Paraíso do Tuiuti desfilam na noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026.
    Carros alegóricos da escola de samba Paraíso do Tuiuti desfilam na noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • A reveller of the Paraiso do Tuiuti samba school performs during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    A reveller of the Paraiso do Tuiuti samba school performs during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Unidos da Tijuca se apresenta durante a segunda noite do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 17 de fevereiro de 2026
    Uma foliã da escola de samba Unidos da Tijuca se apresenta durante a segunda noite do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 17 de fevereiro de 2026 Mauro Pimentel / AFP
  • Uma parede decorada como uma favela é vista na entrada dos camarotes durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026.
    Uma parede decorada como uma favela é vista na entrada dos camarotes durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026
    Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026 Pablo Porciúncula / AFP
  • Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026.
    Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • A reveller of the Paraiso do Tuiuti samba school performs during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    A reveller of the Paraiso do Tuiuti samba school performs during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) Pablo Porciúncula / AFP
  • Revellers of the Paraiso do Tuiuti samba school perform during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Revellers of the Paraiso do Tuiuti samba school perform during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) AFP
  • Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026.
    Foliões da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresentam em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026. AFP
  • Uma foliã da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026
    Uma foliã da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026 Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresenta em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026
    Uma foliã da escola de samba Paraíso do Tuiuti se apresenta em um carro alegórico durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026 Pablo Porciúncula / AFP
  • Carros alegóricos da escola de samba Paraíso do Tuiuti desfilam na noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026.
    Carros alegóricos da escola de samba Paraíso do Tuiuti desfilam na noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, em 17 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Foliões da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio se apresentam durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026
    Foliões da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio se apresentam durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026 Pablo Porciúncula / AFP
  • Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026.
    Uma foliã da escola de samba Unidos de Vila Isabel se apresenta durante a noite de encerramento do Carnaval do Rio, no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 18 de fevereiro de 2026. Pablo Porciúncula / AFP
  • Revellers of the Paraiso do Tuiuti samba school perform during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
    Revellers of the Paraiso do Tuiuti samba school perform during the closing night of the Rio Carnival at the Marques de Sapucai Sambadrome in Rio de Janeiro, Brazil on February 17, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) AFP

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 18/02/2026 08:29 / atualizado em 18/02/2026 08:32
