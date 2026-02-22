Seis pessoas morrem após lancha atingir píer na divisa entre SP e MG

Seis pessoas morreram na noite deste sábado (21), em um acidente náutico na divisa entre São Paulo e Minhas Gerais - (crédito: Divulgação CBMMG.)

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) mobilizou equipes na noite de sexta-feira (21/2) após um grave acidente náutico no Rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Seis pessoas morreram, incluindo uma criança. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na altura do km 99 da Rodovia MG-128, na margem pertencente ao município de Sacramento (MG), a cerca de 30 quilômetros do Pelotão de Bombeiros local.

Segundo o CBMMG, a Polícia Militar de Minas Gerais acionou os bombeiros após moradores de Rifaina (SP) relatarem um acidente com múltiplas vítimas e possível presença de pessoas submersas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo (CBMSP), por meio das unidades de Bauru e Ribeirão Preto, também comunicou o fato às equipes mineiras, reforçando a gravidade da situação.

De acordo com as informações apuradas no local, uma lancha oriunda de Franca (SP), com 15 ocupantes, colidiu contra um píer na margem mineira do rio. Seis pessoas morreram e nove sobreviveram. Entre as vítimas estão três mulheres, dois homens e uma criança de quatro anos.

Três sobreviventes foram levados para atendimento médico em Rifaina por equipes locais. Outros seis permaneceram no local sem lesões aparentes.

As primeiras ações de socorro foram realizadas por equipes da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil de Rifaina, que estavam mais próximas do ponto do acidente. As guarnições do CBMMG chegaram por volta das 23h30 e encontraram a situação controlada, sem necessidade de resgate aquático ou atendimento pré-hospitalar adicional.

Ainda assim, por precaução, uma equipe de salvamento de Uberaba realizou mergulho de varredura na área do sinistro para verificar a possibilidade de outras vítimas submersas, mas nenhuma foi localizada. Segundo relatos de moradores, três corpos foram encontrados rapidamente após a colisão, enquanto os outros três teriam sido localizados por um mergulhador amador que estava nas proximidades.

