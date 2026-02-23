Mamonas Assassinas têm corpos exumados para memorial ecológico em Guarulhos

Três décadas depois da tragédia, os Mamonas ganham um espaço de memória - (crédito: Divulgação)

Os corpos dos integrantes dos Mamonas Assassinas foram exumados nesta segunda-feira (23/2), em Guarulhos, na Grande São Paulo, para dar início à criação do Jardim BioParque Memorial Mamonas. Trinta anos após o acidente aéreo que marcou a história da música brasileira, as famílias decidiram pela cremação dos restos mortais, que serão transformados em um espaço ecológico e permanente de homenagem à banda.

O anúncio foi feito nas redes sociais da banda em conjunto com as famílias e com o BioParque. No comunicado, o projeto foi apresentado como uma forma de “transformar a memória em permanência”. Segundo o texto, o memorial nasce como um gesto coletivo de amor, respeito e gratidão, tanto aos familiares quanto aos fãs e à cidade de Guarulhos.

O memorial será implantado no Cemitério Primaveras, onde os integrantes estavam sepultados. A maior parte das cinzas permanecerá nos túmulos, que seguirão abertos à visitação. Uma pequena fração de espaço será utilizada para nutrir cinco árvores que comporão o jardim, localizado atrás dos jazigos, permitindo que fãs continuem frequentando o local de forma simbólica e afetiva.

A proposta integra o conceito do BioParque, iniciativa pioneira no Brasil que une homenagem póstuma, sustentabilidade e preservação ambiental. O processo utiliza as cinzas da cremação junto a sementes de espécies nativas, com acompanhamento técnico contínuo, criando um ciclo simbólico.

Além da homenagem aos Mamonas Assassinas, o espaço será aberto à comunidade. Moradores de Guarulhos poderão plantar árvores em memória de seus entes queridos, ampliando o caráter coletivo do memorial. “É um espaço para acolher memória, luto, afeto e continuidade”, reforça o comunicado.

A criação do Jardim BioParque Memorial Mamonas acontece às vésperas dos 30 anos da tragédia, registrada em 2 de março de 1996, e propõe uma nova forma de ressignificar o luto, como informa a assessoria, "em vez da lógica da perda, se transforma a despedida em permanência e legado".

