Após 11 dias foragido, ex de Isabeli Fontana é preso por tráfico

O ex-modelo internacional Álvaro Jacomossi foi preso preventivamente no último sábado (21/2), em Florianópolis (SC), após 11 dias foragido. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, incluindo a venda de entorpecentes em festas de alto padrão na capital catarinense. Jacomossi foi casado com a modelo Isabeli Fontana entre 2001 e 2004. Os dois são pais de Zion, nascido em 2003.

Segundo a Polícia Civil, Jacomossi vinha sendo monitorado desde as primeiras horas do dia e foi detido na região da Barra da Lagoa, onde estava com a companheira. Ainda de acordo com os investigadores, ele tentou resistir à prisão, mas foi contido e conduzido à unidade policial, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão ocorre após uma operação deflagrada no dia 10 de fevereiro, quando o ex-modelo foi alvo de três mandados de busca e apreensão. Na ocasião, ao perceber a chegada dos agentes, ele pulou a janela de uma pousada na Praia da Joaquina e fugiu para uma área de mata, conseguindo escapar.

Durante a ação, coordenada pela Delegacia de Combate às Drogas (DECOD) do Departamento de Investigação Criminal de Florianópolis, os policiais afirmaram ter encontrado haxixe, cocaína, uma arma de fogo sem registro equipada com carregador alongado, munições e quantidades fracionadas de droga que estariam prontas para a venda. O celular de Jacomossi também foi apreendido.

Outra prisão

Esta não é a primeira vez que o nome de Jacomossi aparece em ocorrências policiais. Em 2012, ele foi detido no Rio de Janeiro sob acusação de disparar tiros a esmo em um condomínio na Praia da Joatinga.

Na época, por meio de sua assessoria, o então modelo afirmou que utilizou uma arma de chumbinho para comemorar o nascimento do filho. À imprensa, declarou que chegou da maternidade “ainda em estado de euforia” e que teria dado “dois tiros para o alto em um lugar ermo e sem qualquer perigo”. Ele negou que houvesse discussão e disse que a arma não era de fogo.

“Confesso que estava eufórico e agi de forma imatura, mesmo se tratando de uma arma de chumbinho, mas não imaginei tamanha repercussão”, afirmou à época.

Segundo a polícia, ele discutiu com a esposa antes dos disparos. O síndico acionou a PM após ouvir os tiros. Com imagens das câmeras internas, agentes do 31º BPM (Recreio) identificaram Jacomossi como autor dos disparos. A arma não foi localizada; na delegacia, ele teria dito que a jogou no mar da Joatinga. Ele foi autuado por disparo de arma de fogo.

Antes dos episódios policiais, Jacomossi construiu carreira internacional como modelo, trabalhando para grifes como Versace, Guess, Calvin Klein e Ralph Lauren, além de ter estampado a capa da revista italiana Vogue L’Uomo.