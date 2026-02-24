Minas tem 20 mortos após chuvas; governador decreta luto oficial

oto de divulgação cedida pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais mostra bombeiros trabalhando em uma rua alagada pelas fortes chuvas em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, em 24 de fevereiro de 2026. Pelo menos 20 pessoas morreram, dezenas estão desaparecidas e mais de 400 tiveram que deixar suas casas devido às fortes chuvas no estado de Minas Gerais - (crédito: Photo by Handout / Minas Gerais Fire Department / AFP)

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais deixaram 20 mortos até o momento. Desse total, 16 mortes foram registradas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e outras quatro em Ubá, cidade da mesma região. Governo de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias após as mortes que ocorreram durante o temporal.

Em Juiz de Fora, a prefeitura confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelo temporal da noite de segunda-feira (23/2). O município decretou estado de calamidade pública por 180 dias, suspendeu as aulas da rede municipal e autorizou o trabalho remoto para servidores administrativos do prédio-sede nesta terça.

As mortes na cidade foram registradas nos seguintes bairros:

Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;

Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;

Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;

Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;

Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;

Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;

Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.

Segundo a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado era de 460,4 milímetros, superando o recorde anterior, registrado em fevereiro de 1988, com 456 milímetros. Os dados devem ser atualizados ao longo desta terça-feira.

De acordo com a prefeitura, há cerca de 440 pessoas desabrigadas, que estão recebendo apoio para acolhimento e acomodação provisória. Somente na segunda-feira, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

As equipes municipais seguem mobilizadas no atendimento às vítimas, no suporte às famílias atingidas e na busca por desaparecidos. Uma nova atualização oficial está prevista para as 11h desta terça-feira.

Em nota, o governador de Minas afirmou que o estado vive “um dia triste” e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Segundo ele, o governo atua desde as primeiras horas com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O comunicado orienta a população a procurar local seguro em caso de risco e acionar o telefone 199.

A Prefeitura de Juiz de Fora também decretou luto oficial de três dias no município. A prefeita Margarida Salomão informou que a administração está mobilizada em diferentes frentes para minimizar os danos e restabelecer a normalidade na cidade.

Em articulação com forças estaduais, nacionais e voluntários, a prefeitura coordena ações de ajuda humanitária e criou um núcleo de apoio às famílias atingidas. Pontos de recolhimento de doações e acolhimento foram instalados nos seguintes locais:

Escola Municipal Amélia Pires, Rua Itatiaia, 570, Monte Castelo;

Escola Municipal Murilo Mendes, no bairro Alto Grajaú;

Escola Municipal Nilo Camilo Ayupe, no bairro Paineiras.

Equipes também atuam na desobstrução de vias e em ações de engenharia para normalizar o tráfego, com apoio das forças de segurança. As informações são atualizadas em tempo real nos canais oficiais da prefeitura.