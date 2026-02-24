Minas tem 20 mortos após chuvas; governador decreta luto oficial

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais deixaram 20 mortos até o momento. Desse total, 16 mortes foram registradas em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e outras quatro em Ubá, cidade da mesma região. Governo de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias após as mortes que ocorreram durante o temporal.
Em Juiz de Fora, a prefeitura confirmou, na manhã desta terça-feira (24/2), 14 mortes provocadas pelo temporal da noite de segunda-feira (23/2). O município decretou estado de calamidade pública por 180 dias, suspendeu as aulas da rede municipal e autorizou o trabalho remoto para servidores administrativos do prédio-sede nesta terça.
As mortes na cidade foram registradas nos seguintes bairros:
Quatro na Rua Natalino José de Paula, no Bairro JK;
Quatro na Rua Orville Derby Dutra, no Bairro Santa Rita;
Duas na Rua João Luís Alves, na Vila Ideal;
Uma na Rua José Francisco Garcia, no Bairro Lourdes;
Uma na Rua Eurico Viana, na Vila Alpina;
Uma na Estrada Athos Branco da Rosa, no Bairro São Benedito;
Uma na Rua Jacinto Marcelino, na Vila Olavo Costa.
Segundo a Defesa Civil, fevereiro já é o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Até as 10h de segunda-feira, o acumulado era de 460,4 milímetros, superando o recorde anterior, registrado em fevereiro de 1988, com 456 milímetros. Os dados devem ser atualizados ao longo desta terça-feira.
De acordo com a prefeitura, há cerca de 440 pessoas desabrigadas, que estão recebendo apoio para acolhimento e acomodação provisória. Somente na segunda-feira, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.
As equipes municipais seguem mobilizadas no atendimento às vítimas, no suporte às famílias atingidas e na busca por desaparecidos. Uma nova atualização oficial está prevista para as 11h desta terça-feira.
Em nota, o governador de Minas afirmou que o estado vive “um dia triste” e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Segundo ele, o governo atua desde as primeiras horas com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O comunicado orienta a população a procurar local seguro em caso de risco e acionar o telefone 199.
A Prefeitura de Juiz de Fora também decretou luto oficial de três dias no município. A prefeita Margarida Salomão informou que a administração está mobilizada em diferentes frentes para minimizar os danos e restabelecer a normalidade na cidade.
Em articulação com forças estaduais, nacionais e voluntários, a prefeitura coordena ações de ajuda humanitária e criou um núcleo de apoio às famílias atingidas. Pontos de recolhimento de doações e acolhimento foram instalados nos seguintes locais:
Escola Municipal Amélia Pires, Rua Itatiaia, 570, Monte Castelo;
Escola Municipal Murilo Mendes, no bairro Alto Grajaú;
Escola Municipal Nilo Camilo Ayupe, no bairro Paineiras.
Equipes também atuam na desobstrução de vias e em ações de engenharia para normalizar o tráfego, com apoio das forças de segurança. As informações são atualizadas em tempo real nos canais oficiais da prefeitura.
