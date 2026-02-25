Motoboys fazem mutirão e distribuem marmitex a desabrigados em Juiz de Fora

Mais de 50 motoboys voluntários atuaram nas entregas de mantimentos - (crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

Mais de 50 motoboys se mobilizaram para prestar apoio logístico e distribuir marmitex, água e mantimentos às vítimas das chuvas que atingiram Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. A prioridade do grupo foi garantir alimentação para voluntários, bombeiros e policiais militares que atuam nas áreas onde houve deslizamentos de terra e atender famílias desalojadas em diferentes bairros da cidade.

A entrega foi organizada em grupos de WhatsApp, onde moradores e voluntários informam os pontos com maior demanda. A partir dessas mensagens, os motoboys se deslocam até centros de coleta ou recebem doações diretamente de restaurantes e moradores e saem para as entregas.

O motoboy Anderson Nascimento, de 27 anos, participa da mobilização. Segundo ele, em duas viagens foram distribuídas cerca de 60 marmitas, além de outras entregas feitas ao longo da noite. “Foi tudo voluntário. A gente via onde estava precisando e ia. Quando precisava de mais motoboys, chamava nos grupos e o pessoal comparecia”, relatou.

De acordo com ele, aproximadamente 50 profissionais atuaram ontem simultaneamente nas entregas. A maior demanda foi registrada em bairros com ocorrências de desmoronamento e vias cobertas por barro e pedras. “A prioridade era levar alimento para quem estava trabalhando nos resgates e também para famílias que precisavam”, afirmou.

Outro voluntário, o motoboy Ygor Roberto, também morador da cidade, contou que não conseguiu contar o total de entregas realizadas. “Foi bastante coisa. Não só marmita, mas água, leite e outros mantimentos. Parte a gente mesmo levou, parte pegamos nos centros de apoio”, disse. Ele afirmou que pretende continuar ajudando nos próximos dias.

As entregas foram direcionadas a diferentes regiões afetadas, conforme a necessidade informada nos grupos de mobilização. A expectativa dos voluntários é de que o número de participantes aumente, ampliando o suporte logístico enquanto houver demanda nas áreas atingidas.

Como ajudar as vítimas em Juiz de Fora

A prefeitura e as entidades parceiras montaram uma rede de solidariedade para apoiar as famílias desalojadas e desabrigadas. Os itens de maior necessidade no momento são água potável, alimentos não perecíveis, kits de higiene pessoal, roupas de cama e banho.

Pontos de arrecadação

Defesa Civil (prédio da Prefeitura): Avenida Brasil, 2.005, Centro (24 horas);

Corpo de Bombeiros: Avenida Brasil, 3.405, Bairro Industrial;

Câmara Municipal de Juiz de Fora: Rua Halfeld, 955, Centro;

Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS): todas as unidades nos bairros, em horário comercial;

Paróquia de São Sebastião: Praça Hermenegildo Vilaça, s/n, Centro.

O que doar com prioridade