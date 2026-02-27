Homem morre soterrado em Angra dos Reis após fortes chuvas no Rio

Um homem de 50 anos morreu em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, após ser soterrado por um deslizamento na chamada Costa Verde Fluminense. No momento do acidente, a vítima estava indo até a parte alta de um morro, no bairro do Belém, para conferir se os filhos e a ex-esposa estavam bem.
O corpo do homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (27/2). A mesma tempestade também deixou 375 pessoas desalojadas. Na ocasião, a Defesa Civil acionou as sirenes de alerta 20 vezes, chegando a enviar mensagens orientando a evacuação para 33 bairros.
Em seis horas, choveram mais de 200 milímetros, fazendo com que a região fosse atingida com alagamentos e deslizamentos. Nos últimos dias, esta região do estado fluminense tem sido atingida por fortes chuvas. A prefeitura de Angra dos Reis abriu 30 pontos de apoio para ajudar aqueles que ficaram desabrigados, e também suspendeu as aulas escolares.
Outra cidade da região que foi fortemente atingida pelas chuvas foi Paraty, que fica a 90 quilômetros de Angra dos Reis. Algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores formando um cordão humano para salvar um homem que era arrastado pela enxurrada.
