Homem morre soterrado em Angra dos Reis após fortes chuvas no Rio

Em seis horas, choveram mais de 200 milímetros na cidade de Angra dos Reis - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @prefeituraangra)

Um homem de 50 anos morreu em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, após ser soterrado por um deslizamento na chamada Costa Verde Fluminense. No momento do acidente, a vítima estava indo até a parte alta de um morro, no bairro do Belém, para conferir se os filhos e a ex-esposa estavam bem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Incêndio atinge prédio histórico da Faculdade de Direito da USP

O corpo do homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (27/2). A mesma tempestade também deixou 375 pessoas desalojadas. Na ocasião, a Defesa Civil acionou as sirenes de alerta 20 vezes, chegando a enviar mensagens orientando a evacuação para 33 bairros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em seis horas, choveram mais de 200 milímetros, fazendo com que a região fosse atingida com alagamentos e deslizamentos. Nos últimos dias, esta região do estado fluminense tem sido atingida por fortes chuvas. A prefeitura de Angra dos Reis abriu 30 pontos de apoio para ajudar aqueles que ficaram desabrigados, e também suspendeu as aulas escolares.

Leia também: Chuva forte atinge mais uma cidade de Minas e deixa vias alagadas

Outra cidade da região que foi fortemente atingida pelas chuvas foi Paraty, que fica a 90 quilômetros de Angra dos Reis. Algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores formando um cordão humano para salvar um homem que era arrastado pela enxurrada.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

Saiba Mais Brasil Vinho brasileiro entra na lista de melhores do mundo; conheça

Vinho brasileiro entra na lista de melhores do mundo; conheça Brasil Em 4 horas, região de BH tem quase metade da chuva esperada no mês

Em 4 horas, região de BH tem quase metade da chuva esperada no mês Brasil Incêndio atinge prédio histórico da Faculdade de Direito da USP

Incêndio atinge prédio histórico da Faculdade de Direito da USP Brasil Chuva forte atinge mais uma cidade de Minas e deixa vias alagadas

Chuva forte atinge mais uma cidade de Minas e deixa vias alagadas Brasil CNJ ouve quinta denúncia contra desembargador

CNJ ouve quinta denúncia contra desembargador Brasil Correio Braziliense promove debate sobre fibrose cística