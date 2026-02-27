InícioBrasil
Homem morre soterrado em Angra dos Reis após fortes chuvas no Rio

Deslizamentos e enchentes deixaram 375 desabrigados na cidade do estado fluminense

Em seis horas, choveram mais de 200 milímetros na cidade de Angra dos Reis - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @prefeituraangra)
Um homem de 50 anos morreu em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, após ser soterrado por um deslizamento na chamada Costa Verde Fluminense. No momento do acidente, a vítima estava indo até a parte alta de um morro, no bairro do Belém, para conferir se os filhos e a ex-esposa estavam bem.

O corpo do homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (27/2). A mesma tempestade também deixou 375 pessoas desalojadas. Na ocasião, a Defesa Civil acionou as sirenes de alerta 20 vezes, chegando a enviar mensagens orientando a evacuação para 33 bairros.

Em seis horas, choveram mais de 200 milímetros, fazendo com que a região fosse atingida com alagamentos e deslizamentos. Nos últimos dias, esta região do estado fluminense tem sido atingida por fortes chuvas. A prefeitura de Angra dos Reis abriu 30 pontos de apoio para ajudar aqueles que ficaram desabrigados, e também suspendeu as aulas escolares.

Outra cidade da região que foi fortemente atingida pelas chuvas foi Paraty, que fica a 90 quilômetros de Angra dos Reis. Algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores formando um cordão humano para salvar um homem que era arrastado pela enxurrada.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 27/02/2026 14:44
