Incêndio atinge prédio histórico da Faculdade de Direito da USP

Um incêndio o prédio da na Faculdade de Direito da USP, mas foi controlado rapidamente. A causa ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu o prédio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na noite desta quinta-feira (26/2). O campus fica no Largo São Francisco, região central da capital paulista. O fogo começou por volta das 23h30 no terceiro andar do edifício localizado na Rua Benjamin Constant.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram equipamentos de ar-condicionado instalados no pavimento, provocando grande quantidade de fumaça e mobilizando equipes de emergência. Viaturas foram enviadas ao local e conseguiram controlar o incêndio ainda durante a noite, evitando que o fogo se espalhasse para outras áreas da estrutura.

Já na madrugada desta sexta-feira (27/2), um novo foco foi identificado no prédio. As equipes retornaram e realizaram o combate imediato. As chamas foram extinguidas rapidamente. Não houve registro de feridos.

Segundo a diretora da instituição, Ana Elisa Bechara, o impacto estrutural foi limitado. Apenas o telhado do 3º andar foi atingido pelo fogo, e não houve vítimas. A causa ainda está sob apuração, mas a suspeita inicial aponta para falha elétrica no sistema de ar condicionado.

O trabalho de rescaldo (procedimento para eliminar possíveis focos remanescentes e prevenir reignição) continuou sendo feito nas primeiras horas da manhã desta sexta.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e que a área foi isolada para os procedimentos de segurança. A Polícia Civil requisitou perícia técnica no local, e as causas do incêndio serão apuradas por meio de laudo.

O prédio atingido integra o complexo histórico do Largo São Francisco, um dos mais tradicionais do ensino jurídico brasileiro. A direção da unidade acompanha a situação e deverá avaliar, após a conclusão da perícia e da vistoria estrutural, eventuais impactos nas atividades acadêmicas.