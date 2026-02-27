Correio Braziliense promove debate sobre fibrose cística

O debate vai focar a necessidade de o sistema público de saúde garantir diagnóstico precoce e cuidados integrais às pessoas com fibrose cística - (crédito: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press)

Com a aproximação do Dia Mundial das Doenças Raras, que será comemorado no domingo, o Correio Braziliense, em parceria com a Vertex Farmacêutica, promove, na próxima terça-feira (3/2), mais um Fórum da Saúde. Dessa vez, o debate — aberto à comunidade — será sobre fibrose cística no Brasil.

O evento será realizado na sede do jornal, no Setor de Indústrias Gráficas, a partir das 9h, e pretende reforçar o debate sobre a necessidade de o sistema público de saúde garantir diagnóstico precoce e cuidados integrais às pessoas com fibrose cística, uma doença que pode ser letal.

Mais do que um espaço de diálogo, o “Fórum da Saúde: Da triagem ao cuidado — A fibrose cística no Brasil” tem vários objetivos, como fortalecer a implementação das políticas existentes do Sistema Único de Saúde (SUS) para fibrose cística, converter as discussões em ações concretas no curto prazo e construir corresponsabilidade em torno de um modelo nacional de linha de cuidado para fibrose cística.

Entenda a doença

Também conhecida como mucoviscidose, a fibrose cística é uma doença genética de padrão de herança autossômica recessiva, com acometimento multissistêmico, podendo afetar sistemas respiratório, digestório, hepático e genital-urinário. Portanto, trata-se de uma doença complexa, de caráter progressivo e potencialmente fatal.

Apesar da existência de alguns centros e de profissionais dedicados a estudá-la e a cuidar dos indivíduos que vivem com a doença há muitos anos, a fibrose cística ainda é um mal desconhecido da maioria da população. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em países de grande miscigenação racial, como o Brasil, a fibrose cística pode manifestar-se em todo o tipo de população. Não existe variação de incidência em função do sexo, afetando homens e mulheres de maneira igual, em uma incidência de um caso positivo para cada grupo de 10 mil indivíduos.

Inscrições

As inscrições para o fórum estão abertas e são gratuitas. Para se inscrever é preciso acessar a plataforma Simpla, no link: www.sympla.com.br/evento/forum-da-saude-da-triagem-ao-cuidado-a-fibrose-cistica-no-brasil/3321189. O debate também será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Correio.

