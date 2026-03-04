Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável. Veja vídeo

O ator José Dumont, 75 anos, foi preso na última terça-feira (3/3), em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a prisão na casa de Dumont, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, e ele foi encaminhado para a delegacia.
O ator foi condenado a 9 anos e quatro meses em decisão definitiva, após ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).
Segundo a Polícia Civil, as investigações envolvendo o ator começaram em 2022, após o homem levar uma criança de 11 anos para o interior do apartamento. Ainda conforme apurado, o menor era filho de uma ambulante que estava vendendo alimentos na porta do prédio do criminoso.
