InícioBrasil
RIO DE JANEIRO

Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável. Veja vídeo

A prisão ocorreu na Zona Sul do Rio de Janeiro. O ator foi condenado a 9 anos e quatro meses de prisão

Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável - (crédito: Reprodução)
Ator José Dumont é preso por estupro de vulnerável - (crédito: Reprodução)

O ator José Dumont, 75 anos, foi preso na última terça-feira (3/3), em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou a prisão na casa de Dumont, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio, e ele foi encaminhado para a delegacia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ator foi condenado a 9 anos e quatro meses em decisão definitiva, após ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Segundo a Polícia Civil, as investigações envolvendo o ator começaram em 2022, após o homem levar uma criança de 11 anos para o interior do apartamento. Ainda conforme apurado, o menor era filho de uma ambulante que estava vendendo alimentos na porta do prédio do criminoso.

Veja o momento

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 04/03/2026 10:12
SIGA
x