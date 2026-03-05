Entenda como operava o grupo que hackeou dados de ministros do STF

O material reunia informações sensíveis, incluindo dados relacionados a integrantes da Suprema Corte - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Dataleaks para desarticular uma organização criminosa suspeita de obter, adulterar, comercializar e disseminar ilegalmente dados pessoais e sensíveis extraídos de bases governamentais e privadas. Entre as informações identificadas nas investigações estão dados pessoais de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Operação da PF escancara milícia privada do dono do Master

Segundo a corporação, as apurações começaram após a identificação de uma base de dados não oficial abastecida por meio de acessos indevidos a sistemas e bancos de dados governamentais. O material reunia informações sensíveis, incluindo dados relacionados a integrantes da Suprema Corte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Defesa de Vorcaro contesta investigação e aciona STF por acesso detalhado a provas

Por determinação do próprio STF, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária nos estados de São Paulo, Tocantins e Alagoas.

De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, corrupção de dados e lavagem de dinheiro, entre outros crimes apurados no âmbito da operação.

Leia também: MPSP e PF prendem 11 em operação sobre corrupção policial e lavagem de dinheiro

A investigação busca identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão da obtenção e comercialização ilegal das informações.