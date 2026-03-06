Estudo: violência contra mulheres cresce 9% e faz ao menos 12 vítimas por dia

O estudo reúne dados de ocorrências registradas no Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo - (crédito: Freepik)

A violência contra mulheres registrou crescimento em 2025 nos nove estados monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança. De acordo com o levantamento Elas Vivem: a urgência da vida, ao menos 4.558 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência, número que representa alta de 9% em relação a 2024. Na média, o levantamento indica que 12 mulheres foram vitimadas por dia ao longo do ano.

O estudo reúne dados de ocorrências registradas no Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os estados monitorados, São Paulo e Amazonas concentram o maior número de ocorrências. Em São Paulo, foram registrados 1.065 casos em 2025, sendo 549 praticados por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. No total, o estado soma 5.881 registros de violência de gênero entre 2020 e 2025.

Um dos principais aumentos registrados foi o de violência sexual. Em 2025, foram contabilizados 961 casos, contra 602 no ano anterior, crescimento de 56,6%. Os dados também mostram que adolescentes entre 12 e 17 anos representam 33,7% das vítimas desse tipo de crime. Além disso, 22,8% das vítimas são crianças de até 11 anos, indicando a vulnerabilidade de meninas em diferentes regiões do país.

O relatório contabilizou 546 feminicídios nos estados analisados, além de 1.798 casos classificados como tentativa de feminicídio ou agressão física. Também foram coletados dados de agressões físicas, violência sexual e outros tipos de violência, como agressões verbais, cárcere privado e sequestro.

Dados da sexta edição do estudo "Elas Vivem: a urgência da vida" (foto: Reprodução/Rede Observatórios da Segurança)

No Amazonas, foram contabilizados 1.023 casos no último ano. O estado também registrou 54 mortes de mulheres, entre homicídios, feminicídios e transfeminicídios. Entre as 353 vítimas de violência sexual, 78,4% tinham entre 0 e 17 anos.

Segundo a Rede de Observatórios, os dados foram obtidos a partir de monitoramento diário de notícias publicadas na mídia sobre violência e segurança pública. As informações coletadas em diferentes fontes são organizadas em um banco de dados e passam por revisão antes da consolidação final.