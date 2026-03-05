Dieta em março: as melhores frutas da estação para secar com saúde

Para te ajudar a fazer as melhores escolhas, preparamos uma lista com as frutas de março que são aliadas da sua dieta - (crédito: Whisk/Google IA)

Março chegou e, com ele, uma nova safra de frutas deliciosas e nutritivas. Aproveitar os alimentos da estação é uma estratégia inteligente para quem busca emagrecer com saúde, pois além de mais saborosos e ricos em nutrientes, eles costumam ser mais baratos. Incluir as frutas certas no seu plano alimentar pode turbinar a perda de peso, garantindo saciedade, hidratação e vitaminas essenciais para o bom funcionamento do corpo.

Para te ajudar a fazer as melhores escolhas, preparamos uma lista com as frutas de março que são aliadas da sua dieta. Elas são ricas em fibras, que melhoram o trânsito intestinal e promovem a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite ao longo do dia.

Goiaba : Rica em fibras solúveis e vitamina C, a goiaba ajuda a manter a saciedade por mais tempo e fortalece o sistema imunológico. É uma excelente opção de lanche com poucas calorias.

Abacate: Não tenha medo de suas gorduras! O abacate é fonte de gorduras monoinsaturadas, que são benéficas para o coração e promovem uma sensação de saciedade prolongada, ajudando a evitar excessos nas refeições principais.

Limão: Versátil, o limão é conhecido por seu poder detox. Ele auxilia na digestão, é rico em vitamina C e pode ser usado para temperar saladas ou em águas saborizadas, estimulando a hidratação sem adicionar calorias.

Mamão: Famoso por ajudar na função intestinal, o mamão contém papaína, uma enzima que facilita a digestão de proteínas. É uma fruta de baixa caloria e rica em fibras e antioxidantes.

Maracujá : Além de ser uma ótima fonte de fibras, o maracujá possui propriedades calmantes que podem ajudar a controlar a ansiedade, um dos gatilhos para a compulsão alimentar. Sua polpa pode ser consumida com sementes para maximizar o teor de fibras.

Figo: Com seu sabor adocicado, o figo é uma ótima opção para satisfazer a vontade de comer doces de forma saudável. É rico em fibras, que contribuem para a saciedade e o bom funcionamento do intestino.

