Às vésperas do 8 de Março, trend com 'ameaças' contra mulheres viraliza

Uma tendência que circula no TikTok às vésperas do Dia Internacional da Mulher tem provocado críticas de usuárias e especialistas em violência de gênero. Em vídeos que viralizaram nos últimos dias, homens simulam ou insinuam que reagiriam com agressão física caso uma mulher recusasse investidas ou dissesse “não” em situações de paquera.

O formato dos vídeos varia, mas segue uma lógica semelhante: criadores de conteúdo encenam diálogos ou situações em que uma mulher rejeita um pedido ou flerte e, em seguida, fazem gestos ou comentários sugerindo que a reação seria violenta. Em muitos casos, os vídeos são apresentados como humor ou ironia, acompanhados de trilhas populares da plataforma.

A trend se espalhou rapidamente por meio de duetos e reações. Enquanto alguns usuários replicam o formato original, outros passaram a responder criticando o conteúdo e denunciando a normalização da violência contra mulheres.

Organizações e ativistas alertam que mesmo conteúdos apresentados como “piada” podem reforçar uma cultura de banalização da violência. Episódios virais envolvendo ameaças ou referências a violência sexual em redes sociais já geraram preocupação anteriormente, justamente pelo impacto psicológico que podem causar em mulheres e vítimas de violência.

Especialistas também apontam que redes sociais frequentemente amplificam conteúdos polêmicos ou chocantes, o que contribui para que tendências desse tipo se espalhem rapidamente. Ao mesmo tempo, a reação de crítica também costuma ganhar força, com usuários denunciando vídeos e pressionando plataformas por moderação.

A discussão surge justamente na véspera do 8 de março, data que marca a luta por direitos das mulheres e o combate à violência de gênero. No Brasil, uma mulher é vítima de feminicídio a cada poucos dias, segundo dados de segurança pública, o que torna o debate sobre a banalização da violência nas redes ainda mais sensível.

Nas redes, usuárias reagiram à trend afirmando que o tipo de conteúdo reforça uma realidade já conhecida por muitas mulheres: o medo de rejeitar homens em situações cotidianas.