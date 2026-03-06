InícioCidades DF
MÊS DA MULHER

Desfile celebra o recomeço de mulheres vítimas de violência

Evento na Câmara Legislativa reuniu 25 mulheres assistidas pela Secretaria da Mulher para transformar histórias de dor em manifesto de autoestima

06/03/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Câmara Legislativa do Distrito Federal, Desfile Tecidas de Histórias. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
06/03/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Câmara Legislativa do Distrito Federal, Desfile Tecidas de Histórias. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Protagonismo, esperança e resiliência feminina. No cenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a alegria frisada pelo recomeço emocionou inúmeras pessoas ali presentes. Na tarde desta sexta-feira (6/3), 25 mulheres que carregam cicatrizes de violência doméstica trocaram o silêncio pelo brilho da passarela. Mais do que um evento de moda, o desfile celebrou a ressignificação de vidas, que, por muito tempo, foram marcadas pelo medo.

A ação é a parte visível de um trabalho realizado pelos Comitês de Proteção à Mulher da Secretaria da Mulher (SMDF). Segundo a subsecretária Luana Maia, o evento é uma ferramenta estratégica de comunicação, sobretudo por mostrar as assistidas pelas políticas públicas da capital federal. "Salvamos vidas levando informação. Fazemos desde a entrega de cartilhas até eventos como este, que dão um novo direcionamento às assistidas", pontua.

Para muitas, a celebração foi a descoberta de que existe vida — e apoio — após o abuso. Maria Inês Campos Sampaio, 63 anos, suportou a violência por quatro décadas simplesmente por não saber que tinha para onde ir. "O silêncio me forçou a aguentar 40 anos de relação abusiva porque eu achava que ia para o meio da rua. Eu não tinha ideia dessa estrutura e desse acolhimento", detalha.

A passarela, assim, foi um grito de liberdade e um aviso para outras mulheres. "Um relacionamento tem que ser uma estrutura de respeito mútuo. Na hora que não há paz, não tem que continuar", reforça. A transformação estética serviu como combustível para a alma, especialmente para o resgate da autoestima. O stylist Jean Carlos Veira da Silva, responsável pela curadoria visual, destacou que o objetivo do evento veio, também, para trazer a feminilidade que a violência costuma apagar. 

Utilizando peças do designer Fernando Cardoso, ele buscou refletir a dualidade da mulher real: a trabalhadora, a sensual e a dona de si. "A autoestima vai sendo degradada com o tempo. Ver o olhar delas brilhando ao se verem prontas é o melhor resultado final", afirma Jean Carlos. O sentimento foi endossado por Laureci Alves de Almeida, 47, que comparou o tratamento recebido ao de uma supermodelo: "É a realização de um novo sonho. O carinho aqui faz tudo valer a pena".

O impacto das políticas públicas

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, destaca que o movimento também é um chamado para a sociedade, especialmente para o público masculino. "Essa temática é para convidar os homens a participar. Quando vemos uma política pública dando resultado, ficamos muito felizes", ressalta. Geralda Aparecida, 43, revela que desfilar foi uma forma de honrar o passado e proteger o futuro. Ela dedicou sua participação à memória da mãe e enviou um recado sobre educação doméstica. 

"Somos guerreiras e sobreviventes. Precisamos educar nossos filhos dentro de casa para que respeitem as mulheres. Eu passo isso para o meu filho", acredita. A deputada Jane Klebia também acompanhou o evento, definindo as participantes como "símbolos de quem buscou ajuda". Para quem esteve presente, ficou a mensagem de que, com a rede de apoio correta, o ponto final pode ser transformado em um novo começo.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 06/03/2026 20:56
