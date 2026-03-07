Assessor de Vini Jr. e Paquetá é baleado no Rio de Janeiro

Edu Peixoto ao lado de um dos jogadores assessorados por ele, o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinicius Junior - (crédito: Reprodução / Instagram / @edu_peixoto)

O assessor de imagem e marketing dos jogadores Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, e Lucas Paquetá, meio-campista do Flamengo, Edu Peixoto, foi baleado, durante uma tentativa de latrocínio, no Rio de Janeiro.

Edu foi às redes sociais para expor o episódio. De acordo com ele, o assalto aconteceu na última quinta-feira (5/3). O assessor ainda teve os pertences roubados. No entanto, afirmou estar bem, enquanto segue internado.

"Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/whatsapp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer", escreveu, na postagem.

Edu Peixoto se apresenta, nas redes sociais, como responsável pelo marketing e pela parte comercial dos dois jogadores da Seleção Brasileira. É, também, presidente da SAF do América Futebol Clube Pernambuco, além de pai de um menino de 4 anos de idade.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Sesp-RJ) e aguarda resposta. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.



