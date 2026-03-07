Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (7/3), seis loterias: os concursos 2981 da Mega-Sena; o 6970 da Quina; o 3630 da Lotofácil; 335 da +Milionária; o 2364 da Timemania e o 1185 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 49,6 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 15-22-27-32-50-58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 8,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-06-07-08-11-12-14-15-17-19-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 14,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 31-41-47-59-78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 9,7 milhões, apresentou o seguinte resultado: 24-26-31-41-52-54-55. O time do coração é o 77 - Vila Nova (GO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 28 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 01-04-15-16-41-50. Os trevos sorteados foram: 5-2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-05-08-15-22-25-31. O mês da sorte é 03 - março.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte