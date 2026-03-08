Irmãs pulam de carro para fugir de padrasto após agressão à mãe em Fortaleza

Duas irmãs, de 11 e 14 anos, pularam de um carro em movimento para fugir do padrasto após ele agredir a mãe delas, na noite de sexta-feira (6/3), na Região Metropolitana de Fortaleza. O homem, de 36 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após perseguição que terminou no bairro Montese, na capital.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso começou no município de Itaitinga, cerca 31,6 km da capital, onde o suspeito discutiu com a companheira, de 40 anos. Após a briga, ele deixou o local em um automóvel levando as duas enteadas.

A ocorrência foi repassada à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que acionou equipes da PM e contou com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) para acompanhar o deslocamento do veículo.

Durante a fuga, o motorista desobedeceu à ordem de parada dos policiais e colidiu com outros carros no trajeto. Em determinado momento, as duas adolescentes conseguiram abrir a porta do veículo e pular do carro em movimento.

Os policiais abordaram e prenderam o suspeito no bairro Montese. Ele estava ferido e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial.

O homem foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e autuado por injúria, ameaça, lesão corporal, maus-tratos, submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento e dano ao patrimônio. Ele permanece à disposição da Justiça.