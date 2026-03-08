Acusado de planejar 'rebelião' que matou 25 detentos é preso na Grande BH

Um homem, de 44 anos, acusado de planejar um ataque que resultou na morte de 25 detentos na cadeia pública de Ponte Nova (MG), na Zona da Mata, em 2007, foi preso na última quarta-feira (4/3).

O criminoso estava foragido desde 2013, é considerado de alta periculosidade e, segundo a polícia, está ligado a uma facção criminosa que ficou conhecida após o episódio “massacre da cadeia de Ponte Nova”.

Após trabalho integrado do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da Polícia Militar, ele foi localizado em uma residência em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a equipe do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da PMMG, durante a abordagem, o foragido tentou enganar os policiais apresentando um documento falso. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto.

Em 2013, o homem foi condenado a 11 anos e nove meses por tentativa de homicídio, que motivou sua prisão inicial. No entanto, no intervalo do julgamento, ele conseguiu fugir do tribunal e, desde então, era procurado. O acusado também tem uma condenação de seis anos e quatro meses por tráfico e formação de quadrilha.

Agora, a pena a ser cumprida é de 15 anos e nove meses.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 23 de agosto de 2007, quando o homem foi preso juntamente com os irmãos dele, integrantes da "Gangue dos Barões" - um dos grupos que disputavam pontos de tráfico na cidade. Na ocasião, a gangue simulou uma rebelião usando armas de fogo, facas e lâminas, com o objetivo de assassinar os presos de um grupo rival que estavam em outra cela.

O ataque resultou em um incêndio provocado pela queima de colchões, que terminou na morte de 25 detentos carbonizados. O caso gerou repercussão nacional na época.