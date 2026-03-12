Padeiro é morto por engano ao se abrigar da chuva na Grande BH

A mãe foi socorrida ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens e o amigo do alvo ao Hospital João XXIII - (crédito: Arquivo EM)

Um padeiro de 26 anos foi morto a tiros na tarde dessa quarta-feira (11/3) no Bairro Vila Íris, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outras duas pessoas, de 38 e 47 anos, também foram baleadas e sobreviveram.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que por volta das 16h20 um veículo Ford EcoSport branco passou pela Rua São Bento. Em determinado momento, os ocupantes do carro efetuaram diversos disparos contra pessoas que estavam na porta de uma residência.

De acordo com relatos, os suspeitos procuravam um traficante que mora na região. Depois dos disparos, os criminosos ainda desceram do carro e seguiram a pé em direção à casa.

Durante a ação, uma mulher, mãe do suposto alvo, foi baleada. Ela foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar ao pronto atendimento de Santa Luzia e, posteriormente, transferida para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens. Um segundo homem, amigo do alvo, também foi atingido e levado pelo Samu para o Hospital João XXIII.

Já o padeiro, que morreu no local, não tinha relação com o conflito. Segundo a polícia, ele havia parado a bicicleta para se abrigar de uma forte chuva que caía no momento e acabou atingido pelos tiros.

O traficante que seria o alvo dos criminosos conseguiu fugir da residência e não foi encontrado. Segundo a PM, ele e o homem baleado são suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido em 7 de fevereiro deste ano.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso por meio da 12ª Delegacia de Homicídios de Santa Luzia. As buscas pelos autores continuam.