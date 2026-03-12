Carro capota e deixa duas pessoas feridas na BR-020

Capotamento de veículo deixa duas pessoas feridas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um veículo capotou e deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira (12/3), na BR-020, km 20, no sentido Planaltina, em frente ao Condomínio Alto da Boa Vista. As vítimas foram examinadas no local, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar para trauma, mas não houve necessidade de transporte para unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência do sinistro de trânsito, e encaminhou três viaturas para o atendimento. No local, as equipes encontraram um Chevrolet Cobalt de cor branca, capotado em uma das faixas da via.

Após o isolamento, sinalização da área e o gerenciamento dos riscos presentes, os militares realizaram o atendimento de dois ocupantes do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local da ocorrência e por conduzir o tráfego na região. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde atualizado das vítimas.