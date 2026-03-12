InícioCidades DF
Carro capota e deixa duas pessoas feridas na BR-020

Vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros (CBMDF), mas não precisaram ser encaminhadas para unidade hospitalar

Capotamento de veículo deixa duas pessoas feridas
Capotamento de veículo deixa duas pessoas feridas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um veículo capotou e deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira (12/3), na BR-020, km 20, no sentido Planaltina, em frente ao Condomínio Alto da Boa Vista. As vítimas foram examinadas no local, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar para trauma, mas não houve necessidade de transporte para unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência do sinistro de trânsito, e encaminhou três viaturas para o atendimento. No local, as equipes encontraram um Chevrolet Cobalt de cor branca, capotado em uma das faixas da via.

Após o isolamento, sinalização da área e o gerenciamento dos riscos presentes, os militares realizaram o atendimento de dois ocupantes do veículo. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local da ocorrência e por conduzir o tráfego na região. Não há informações sobre a dinâmica do acidente e o estado de saúde atualizado das vítimas.

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 12/03/2026 09:14
