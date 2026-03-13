Defesa Civil: BH está sob alerta de risco geológico forte

Devido às chuvas fortes que atingem a capital mineira nos últimos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou o alerta para risco geológico em diversas regionais da cidade. A previsão indica céu nublado, com chuvas a qualquer hora, acompanhadas de rajadas de vento e raios, principalmente a partir da tarde.
Segundo o órgão, o risco geológico é considerado forte nas regionais Barreiro e Leste. Nas regionais Oeste e Centro-Sul, o risco é moderado. O alerta é válido até a próxima terça-feira (17/3). O risco geológico é classificado como forte quando o acumulado de chuva atinge 70 milímetros ou mais em um período de 72 horas.
A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta ao grau de saturação do solo e a possíveis sinais de instabilidade em imóveis e encostas. Em caso de risco, a recomendação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.
Acumulado de chuvas (mm) em Março até às 5h30 do dia (13/3)
- Barreiro: 204,9 (103,7%)
- Centro Sul: 151,6 (76,8%)
- Hipercentro: 84,2 (42,6%)
- Leste: 175,4 (88,8%)
- Nordeste: 102,8 (52,1%)
- Noroeste: 147,8 (74,8%)
- Norte: 55,4 (28,1%)
- Oeste: 157,4 (79,7%)
- Pampulha: 107 (54,2%)
- Venda Nova: 74 (37,5%)
Média Climatológica Março 197,5mm
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
- Trincas nas paredes.
- Água empoçando no quintal.
- Portas e janelas emperrando.
- Rachaduras no solo.
- Água minando da base do barranco.
- Inclinação de postes ou árvores.
- Muros e paredes estufados.
- Estalos.
Recomendações
- Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
- Coloque calhas no telhado da sua casa.
- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
- Não jogue lixo ou entulho na encosta.
- Não despeje esgoto nos barrancos.
- Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço é gratuito.
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, no endereço defesacivilbh.