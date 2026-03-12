InícioBrasil
TRIÂNGULO MINEIRO

Morre idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus

Marinete Gomes, de 79 anos, ficou internada por três dias no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM)

Morre a idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus de Uberaba - (crédito: Redes Sociais/Divulgação)
Morre a idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus de Uberaba - (crédito: Redes Sociais/Divulgação)

Morreu nesta quarta-feira (11/3) no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, uma idosa de 79 anos que ficou gravemente ferida na tarde de segunda-feira (9/3). Ela caiu da plataforma do Terminal Oeste e foi atropelada por um ônibus.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo relatos de testemunhas, Marinete Gomes dos Santos se desequilibrou ao descer do coletivo. Em seguida, após cair no asfalto, a idosa teve a perna esmagada no momento em que o mesmo ônibus saía do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

 

Um parente da idosa disse nas redes sociais que ela chegou ao hospital consciente, mas com perfuração no pulmão, três costelas fraturadas e grave ferimento em uma das pernas. Ainda conforme o relato, Marinete passou por cirurgia e precisou amputar a perna, mas o quadro dela se agravou com febre alta e infecção.

A Superintendência de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade Urbana de Uberaba (Semob) informou que o acidente foi registrado por volta das 14h20. 

A Transube (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba), que gerencia o transporte coletivo de Uberaba, informou que não vai se manifestar sobre o caso.

  • Google Discover Icon
RM
RM

Renato Manfrim - Especial para o EM - Estado de Minas

Por Renato Manfrim - Especial para o EM - Estado de Minas
postado em 12/03/2026 17:10 / atualizado em 12/03/2026 17:11
SIGA
x