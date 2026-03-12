Morre idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus

Morre a idosa que teve perna esmagada em plataforma de ônibus de Uberaba - (crédito: Redes Sociais/Divulgação)

Morreu nesta quarta-feira (11/3) no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, uma idosa de 79 anos que ficou gravemente ferida na tarde de segunda-feira (9/3). Ela caiu da plataforma do Terminal Oeste e foi atropelada por um ônibus.

Segundo relatos de testemunhas, Marinete Gomes dos Santos se desequilibrou ao descer do coletivo. Em seguida, após cair no asfalto, a idosa teve a perna esmagada no momento em que o mesmo ônibus saía do local.

Um parente da idosa disse nas redes sociais que ela chegou ao hospital consciente, mas com perfuração no pulmão, três costelas fraturadas e grave ferimento em uma das pernas. Ainda conforme o relato, Marinete passou por cirurgia e precisou amputar a perna, mas o quadro dela se agravou com febre alta e infecção.

A Superintendência de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade Urbana de Uberaba (Semob) informou que o acidente foi registrado por volta das 14h20.



A Transube (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba), que gerencia o transporte coletivo de Uberaba, informou que não vai se manifestar sobre o caso.