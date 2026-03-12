MG aumenta alerta após morte em Ubá por leptospirose em meio às enchentes

A doença infecciosa febril aguda é transmitida principalmente pela urina de ratos em enchentes e lama - (crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas)

As fortes chuvas que assolam a Zona da Mata mineira aumentam o contato da população com lama e água contaminada, fazendo com que o estado de Minas Gerais entre em alerta para o avanço da leptospirose. A doença infecciosa febril aguda é transmitida principalmente pela urina de ratos.

Em Ubá, um dos municípios afetados pelas enchentes, foi confirmada a primeira morte pela doença em 2026, outros 41 casos estão em investigação no município. Segundo o balanço da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), porém, o risco não se restringe à cidade, já são 55 casos confirmados no estado, com sete óbitos somente neste ano.

A causa da morte a vítima de Ubá, uma mulher de 33 anos, foi confirmada por meio de exame laboratorial do tipo RT-qPCR, que detectou a presença da bactéria causadora da doença, a Leptospira, eliminada pela urina dos ratos. A SES lamentou a perda, em nota, e prestou condolências aos familiares e amigos.

A pasta informou, ainda, que mantém acompanhamento contínuo da situação no município, com monitoramento dos casos, análises laboratoriais e investigação epidemiológica.

