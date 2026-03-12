InícioBrasil
MG aumenta alerta após morte em Ubá por leptospirose em meio às enchentes

Há ainda 41 casos em investigação no município da Zona da Mata. No estado, já foram confirmados 55 registros, com sete óbitos somente neste ano

A doença infecciosa febril aguda é transmitida principalmente pela urina de ratos em enchentes e lama - (crédito: Leonardo Costa/Tribuna de Minas)
As fortes chuvas que assolam a Zona da Mata mineira aumentam o contato da população com lama e água contaminada, fazendo com que o estado de Minas Gerais entre em alerta para o avanço da leptospirose. A doença infecciosa febril aguda é transmitida principalmente pela urina de ratos.

Em Ubá, um dos municípios afetados pelas enchentes, foi confirmada a primeira morte pela doença em 2026, outros 41 casos estão em investigação no município. Segundo o balanço da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), porém, o risco não se restringe à cidade, já são 55 casos confirmados no estado, com sete óbitos somente neste ano. 

A causa da morte a vítima de Ubá, uma mulher de 33 anos, foi confirmada por meio de exame laboratorial do tipo RT-qPCR, que detectou a presença da bactéria causadora da doença, a Leptospira, eliminada pela urina dos ratos. A SES lamentou a perda, em nota, e prestou condolências aos familiares e amigos. 

A pasta informou, ainda, que mantém acompanhamento contínuo da situação no município, com monitoramento dos casos, análises laboratoriais e investigação epidemiológica.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza 

CY

Por Caetano Yamamoto*
postado em 12/03/2026 16:52
