Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa no Paraná

O vereador Gilmar Frigo (PSD), de 45 anos, e a esposa dele, a professora Clarice Sartoro Frigo, de 47, foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam, na zona rural de Boa Vista da Aparecida, no oeste do Paraná, no domingo (15/3). Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, que estiveram no local para realizar a perícia e iniciar as investigações.

De acordo com as autoridades, a principal linha de investigação considera a hipótese de feminicídio seguido de suicídio, mas todas as circunstâncias ainda serão apuradas em inquérito policial. A Polícia Civil informou que novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

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Clarice Sartoro Frigo atuava como professora da rede municipal de ensino, enquanto Gilmar Frigo exercia mandato como vereador eleito para a legislatura de 2025 a 2028. Antes de ingressar na política, ele trabalhava como motorista de ônibus. A morte do casal provocou comoção no município, que tem cerca de 8 mil habitantes.

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Em nota oficial, a Prefeitura de Boa Vista da Aparecida lamentou a morte do vereador e da professora, classificando o episódio como um momento de profunda consternação para a comunidade. O município decretou luto oficial de três dias, com suspensão das atividades nas repartições públicas nesta segunda-feira (16/3), exceto nos serviços considerados essenciais.

A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do casal. A Secretaria de Educação informou ainda a suspensão das aulas na rede municipal no dia seguinte à tragédia, em razão da comoção provocada pela morte da professora.

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