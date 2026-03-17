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INVESTIGAÇÃO

PF cumpre dois mandados de prisão em nova operação contra fraudes no INSS

Ação é um desdobramento da operação que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões

Policiais federais e auditores da CGU cumprem 19 mandados de busca e apreensão; e dois mandados de prisão - (crédito: Divulgação/PF)
Policiais federais e auditores da CGU cumprem 19 mandados de busca e apreensão; e dois mandados de prisão - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram, nesta terça-feira (17/3), a Operação Indébito. A ação é um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

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Policiais federais e auditores da CGU cumprem 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares diversas, no estado do Ceará e no Distrito Federal.

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Os mandados judiciais foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em procedimentos sob a relatoria do Ministro André Mendonça. Eles têm como finalidade aprofundar as investigações da Operação Sem Desconto, para esclarecer a prática de diversos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

No ano passado, investigações da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 17/03/2026 07:10 / atualizado em 17/03/2026 07:20
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