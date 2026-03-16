Vídeo flagra barco "pirata" atropelando casal em moto aquática

Um barco turístico que simula uma embarcação pirata atingiu um casal que estava em uma moto aquática na tarde de domingo (15/3), na Praia Central de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o exato momento do atropelamento aquático.

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Equipes de resgate foram acionadas por volta das 17h para atender as vítimas. Uma motolância e uma ambulância prestaram socorro no local. Segundo os socorristas, a mulher, de 30 anos, estava consciente e orientada, mas apresentava um hematoma na cabeça. Ela recebeu medicação e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). As informações foram divulgas no portal g1.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que avalia nesta segunda-feira (16/3) se irá instaurar um inquérito para investigar o caso. O Correio entrou em contato com a corporação e com a Secretaria de Segurança Pública do estado. No entanto, não obteve resposta, até a publicação da matéria. Também não houve retorno da Marinha.

A empresa responsável pelo barco explicou ao Correio que ainda não foi procurada pelo piloto do jetski e alerta para o limitado campo de visão do barco. Leia a nota na íntegra:

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"O Grupo Barco Pirata esclarece que tomou conhecimento da colisão envolvendo a embarcação e um jetski na tarde deste domingo por meio de um vídeo que circula nas redes sociais.

A empresa informa que até o momento não foi procurada pelo piloto do jetski, razão pela qual ainda não possui informações precisas sobre as circunstâncias do ocorrido.

O grupo destaca ainda que, no campo de visualização do barco, não foi identificado o jetski. Ressalta também que manobras de desvio com embarcações desse porte não são imediatas, exigindo tempo e espaço maiores para mudança de direção.

Além disso, a embarcação navegava dentro do canal de navegação, que é a rota adequada e segura para esse tipo de embarcação naquele trecho, sendo uma área de passagem, portanto inadequada para que embarcações ou motos aquáticas permaneçam fundeadas ou paradas.

O Grupo Barco Pirata informa ainda que está notificando a Marinha do Brasil sobre o ocorrido e irá prestar todas as informações necessárias às autoridades competentes, colaborando integralmente com a apuração dos fatos.

A empresa reforça que permanece à disposição para prestar toda a assistência necessária às pessoas envolvidas e que também irá apurar as circunstâncias e as motivações que levaram o jetski a não desviar da rota da embarcação."