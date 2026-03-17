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CONTRABANDO

Homem é preso com quase 200 ampolas de remédio para emagrecimento

Medicamentos estrangeiros estavam escondidos em compartimentos do carro com destino a Belo Horizonte

Ao todo, foram apreendidas 196 ampolas de medicamentos para emagrecimento de origem paraguaia - (crédito: PRF/Reprodução)
Ao todo, foram apreendidas 196 ampolas de medicamentos para emagrecimento de origem paraguaia - (crédito: PRF/Reprodução)

Um homem de 40 anos foi preso com 196 ampolas de medicamentos para emagrecimento de origem estrangeira na tarde dessa segunda-feira (16/3), na BR-262, km 363, em Juatuba, na Região Central de Minas Gerais.

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Durante patrulhamento, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Chevrolet Onix ocupado por um casal e o enteado do suspeito. Ao ser questionado sobre o destino da viagem, o condutor apresentou versões contraditórias, o que levantou suspeitas. Em consulta aos sistemas, os policiais também identificaram antecedentes por contrabando relacionados ao casal.

Saiba Mais

Os agentes vistoriaram o veículo e perceberam alterações no forro do porta-malas. Em uma busca mais detalhada, foram localizadas embalagens escondidas em compartimentos internos, como portas e colunas do carro.

Ao todo, foram apreendidas 196 ampolas de medicamentos para emagrecimento de origem paraguaia.

O motorista confessou que transportava os produtos de Campo Grande (MS) para Belo Horizonte (MG) e que receberia instruções sobre a entrega ao chegar ao destino.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte.

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 17/03/2026 10:54
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