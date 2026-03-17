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Operação Guardião Digital

PF deflagra operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes na internet em 17 estados

A operação acontece nesta terça-feira (17/3), no mesmo dia em que o ECA Digital entra em vigor. Até o momento, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa em flagrante

São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com maior mandados de busca e apreensão no país, com 4 cada - (crédito: Polícia Federal/Reprodução)
São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com maior mandados de busca e apreensão no país, com 4 cada - (crédito: Polícia Federal/Reprodução)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17/3), a Operação Guardião Digital em 17 unidades federativas, com o objetivo de combater cibercrimes ligados ao abuso sexual de crianças e de adolescentes. Foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa em flagrante.

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A ação está sendo feita para identificar e responsabilizar criminosos que atuam, principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando material de abuso sexual infantojuvenil.

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A deflagração ocorre no mesmo dia em que o ECA Digital, conhecido também como Lei Felca, entra em vigor. A Lei nº 15.211/2025 estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e de adolescentes no ambiente virtual.   

Entre as medidas da legislação, está a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, estrutura que será implementada no âmbito da Polícia Federal para receber comunicações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de crianças e de adolescentes.

A PF reforça que a orientação dos pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes é de grande importância e ajuda a reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção.

Mandado de busca e apreensão por estado 

Rio de Janeiro e São Paulo lideram, com 4 mandados de busca e apreensão, seguido por Espírito Santo e Minas Gerais com 3. Bahia, Goiás, Paraná, Piauí e Rio Grande do Sul somam 2 cada um. Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rondônia têm 1 cada.   

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro 

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 17/03/2026 10:46 / atualizado em 17/03/2026 10:47
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