Homem invade prédio de ex-companheira com arma de fogo e gasolina no Recife

André Maia Oliveira, 47 anos, está foragido após invadir prédio da ex-companheira com galão de gasolina e disparar contra a porta da vítima - (crédito: Reprodução/Instagram )

Um homem está foragido após invadir prédio da ex-companheira e disparar contra a porta da vítima, em Recife (PE). Vídeos registrados pelas câmeras de segurança do local mostram o momento em que André Maia Oliveira, 47 anos, entra pelo estacionamento do edifício, na manhã desta quarta-feira (18/3). Em seguida, ele sai do veículo com uma arma de fogo e um galão de gasolina.

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O criminoso seguiu até o andar da mulher, onde atirou pelo menos 20 vezes e tentou arrombar a porta do apartamento, sem sucesso. Áudios obtidos pelo portal g1 mostram ameaças feitas por André à vítima após a tentativa de invadir a residência.

“Eu tentei derrubar a porta, a gasolina está lá fora, para tocar fogo nessa merda com vocês dentro. [...] Vocês iam 'cravejar' no fogo do inferno”, diz o agressor. Ele prossegue com as ameaças à mulher e a familiares dela, e diz que vai mandar matar a vítima mesmo se for preso. “Eu já falei, inclusive, com gente para resolver meu problema de lá de dentro (da prisão). Ontem eu já resolvi. De lá de dentro, eu vou mandar buscar vocês tudinho aqui fora", ameaçou.

A mulher estava em casa acompanhada de uma amiga enquanto o criminoso tentava invadir o local. Após ouvir os disparos, vizinhos chamaram as autoridades de segurança.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele fugiu do local após a tentativa de invadir o apartamento e segue foragido. “Qualquer informação que possa auxiliar na localização do investigado pode ser repassada, de forma anônima e segura”, diz a postagem. Para auxiliar nas buscas, cidadãos podem entrar em contato com a 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM/DPMUL) pelos telefones 190 ou (81) 3184-3352, além do WhatsApp (81) 9488-4161.