Só 11 das 100 maiores cidades do Brasil cumprem regras do marco do saneamento

Segundo o Ranking do Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados, apenas 11 das 100 maiores cidades do país alcançaram a universalização dos serviços de água e esgoto. Ao todo, 89 municípios têm até 2033 para regularizar sua situação perante a lei, que exige 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta de esgoto.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) estipula um investimento anual de, pelo menos, R$225 por habitante para atingir a universalização. No entanto, 51 das 100 maiores cidades investem menos de R$ 100 por pessoa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Enquanto a cidade de Praia Grande (SP) investiu quase R$ 573 por habitante, quase três vezes a meta nacional, o município de Rio Branco (AC) investiu apenas R$ 8,99 por pessoa. No grupo dos 20 piores municípios, a média de investimento entre 2020 e 2024 foi de apenas R$ 77,58, um valor 65% menor do que o patamar de referência.
Melhores e piores no ranking
O estado de São Paulo domina o topo da lista, com seis das 10 melhores cidades do país. Franca (SP) lidera o ranking nacional, apresentando índices de 99,4% de atendimento de água e 98,9% de coleta de esgoto. Ao lado de São José do Rio Preto, Campinas e Santos, Franca faz parte do grupo de quatro cidades que gabaritaram o ranking ao manter as perdas de água tratada abaixo de 25%, bem abaixo da média nacional de 41,5%.
Já as regiões Norte e Nordeste concentram 14 das 20 piores cidades do levantamento. Santarém (PA) ocupa a última posição (100ª), com apenas 3,2% de coleta de esgoto e 9% de tratamento. Capitais como Porto Velho (99ª), Rio Branco (98ª), Belém (94ª) e Macapá (93ª) também figuram entre os 10 piores desempenhos.
Confira o ranking
Os 10 melhores municípios em saneamento:
1º- Franca (SP)
2º- São José do Rio Preto (SP)
3º- Campinas (SP)
4º- Santos (SP)
5º- Limeira (SP)
6º- Goiânia (GO)
7º- Niterói (RJ)
8º- Aparecida de Goiânia (GO)
9º- Foz do Iguaçu (PR)
10º- Taubaté (SP)
Os 10 piores municípios em saneamento:
100º- Santarém (PA)
99º- Porto Velho (RO)
98º- Rio Branco (AC)
97º- Várzea Grande (MT)
96º- Parauapebas (PA)
95º- Belford Roxo (RJ)
94º- Belém (PA)
93º- Macapá (AP)
92º- Jaboatão dos Guararapes (PE)
91º- Ananindeua (PA)
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Brasil "Jiló dos Prazeres" e mais seis integrantes do CV são mortos pela PM no Rio
- Brasil Consulado é acionado para localizar família da médica francesa morta na PB
- Brasil ECA Digital prevê controle etário sem violar privacidade, diz ministra
- Brasil Policiais são afastados após morte de médica em abordagem no Rio
- Brasil "Não sei o que aconteceu", diz dono de pizzaria após morte e intoxicações em Pombal
- Brasil Tenente-coronel é preso por suspeita de feminicídio contra PM