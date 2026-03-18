Só 11 das 100 maiores cidades do Brasil cumprem regras do marco do saneamento

Plano Nacional estipula investimento anual de R$ 225 por habitante para atingir a universalização. No entanto, 51 das 100 maiores cidades investem menos de R$ 100 por pessoa - (crédito: Imagem de Jonas KIM por Pixabay)

Segundo o Ranking do Saneamento 2026, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados, apenas 11 das 100 maiores cidades do país alcançaram a universalização dos serviços de água e esgoto. Ao todo, 89 municípios têm até 2033 para regularizar sua situação perante a lei, que exige 99% da população com acesso à água potável e 90% com coleta de esgoto.

O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) estipula um investimento anual de, pelo menos, R$225 por habitante para atingir a universalização. No entanto, 51 das 100 maiores cidades investem menos de R$ 100 por pessoa.

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Enquanto a cidade de Praia Grande (SP) investiu quase R$ 573 por habitante, quase três vezes a meta nacional, o município de Rio Branco (AC) investiu apenas R$ 8,99 por pessoa. No grupo dos 20 piores municípios, a média de investimento entre 2020 e 2024 foi de apenas R$ 77,58, um valor 65% menor do que o patamar de referência.

Melhores e piores no ranking

O estado de São Paulo domina o topo da lista, com seis das 10 melhores cidades do país. Franca (SP) lidera o ranking nacional, apresentando índices de 99,4% de atendimento de água e 98,9% de coleta de esgoto. Ao lado de São José do Rio Preto, Campinas e Santos, Franca faz parte do grupo de quatro cidades que gabaritaram o ranking ao manter as perdas de água tratada abaixo de 25%, bem abaixo da média nacional de 41,5%.

Já as regiões Norte e Nordeste concentram 14 das 20 piores cidades do levantamento. Santarém (PA) ocupa a última posição (100ª), com apenas 3,2% de coleta de esgoto e 9% de tratamento. Capitais como Porto Velho (99ª), Rio Branco (98ª), Belém (94ª) e Macapá (93ª) também figuram entre os 10 piores desempenhos.

Confira o ranking

Os 10 melhores municípios em saneamento:

1º- Franca (SP)

2º- São José do Rio Preto (SP)

3º- Campinas (SP)

4º- Santos (SP)

5º- Limeira (SP)

6º- Goiânia (GO)

7º- Niterói (RJ)

8º- Aparecida de Goiânia (GO)

9º- Foz do Iguaçu (PR)

10º- Taubaté (SP)

Os 10 piores municípios em saneamento:

100º- Santarém (PA)

99º- Porto Velho (RO)

98º- Rio Branco (AC)

97º- Várzea Grande (MT)

96º- Parauapebas (PA)

95º- Belford Roxo (RJ)

94º- Belém (PA)

93º- Macapá (AP)

92º- Jaboatão dos Guararapes (PE)

91º- Ananindeua (PA)

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro