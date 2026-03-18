Policiais são afastados após morte de médica em abordagem no Rio

Polícia Investiga circustâncias da morte da médica oncologista Andrea Marins, após ação policial no Rio de janeiro - (crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

A morte da médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, durante uma abordagem policial na Zona Norte do Rio de Janeiro, levou ao afastamento dos agentes envolvidos da atuação nas ruas. A informação foi confirmada ao Correio pela Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), que abriu procedimento para apurar as circunstâncias da ação.

Segundo a corporação, análises preliminares indicaram que as câmeras corporais utilizadas pela equipe não registraram a ocorrência. De acordo com a PM, os equipamentos estavam com as baterias descarregadas no momento da abordagem, o que impede, por ora, a reconstituição completa do episódio por meio de imagens.

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A ocorrência aconteceu em Cascadura, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Militar informou que colabora com as investigações e que as armas utilizadas pelos agentes também foram encaminhadas para perícia.

Em nota, a SEPM afirmou que existem normas internas que obrigam os policiais a retornarem à unidade de origem caso identifiquem falhas nos equipamentos de gravação. Ainda assim, a equipe seguiu em operação. “Todos esses fatos seguem sob apuração integral da área correcional da SEPM”, diz o comunicado.

A médica oncologista, especializada em saúde da mulher, morreu após ser baleada durante uma abordagem policial em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde do último, domingo (15/3). Segundo o registro policial, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) perseguiam criminosos suspeitos de praticar assaltos na região. A corporação informou que recebeu uma denúncia de que bandidos estariam utilizando um veículo T-Cross branco para cometer os roubos.

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Durante as buscas, os policiais localizaram, em um ponto de Cascadura, um carro com características semelhantes às descritas na denúncia. Próximo ao veículo também estavam um Jeep e uma motocicleta.

Andréa, de 61 anos, tinha acabado de sair da casa dos pais no mesmo bairro quando foi baleada dentro do Corolla, que parou na Rua Palatinado. Imagens mostram o momento em que os policiais abordam o veículo da médica e chegam a bater com fuzil na porta da motorista. Ao abrirem a porta, os agentes encontraram Andréa já sem vida dentro do carro.

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Uma testemunha gravou o momento em que o carro da médica é cercado pelos agentes: "Desce irmão, vai morrer! Vai morrer, irmão, desce!", gritou o agente. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o carro da médica tinha marcas de tiros na frente e atrás.

Em nota, a corporação afirmou lamentar o caso. “A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamenta a morte de Andréa Marins Dias, de 61 anos, ocorrida durante uma abordagem policial, em Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro”, informou a instituição.

Ministério cobra esclarecimentos

O Ministério da Igualdade Racial informou que oficiou o governo do estado do Rio de Janeiro para solicitar esclarecimentos sobre a morte da médica durante a operação policial.

Segundo a pasta, o objetivo é acompanhar o caso e garantir que as investigações sejam conduzidas com rigor, transparência e respeito aos direitos humanos.

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“A ministra Anielle Franco destacou, em posicionamento nas redes, a importância da trajetória de vida social, acadêmica da médica que dedicou 28 anos para o cuidado da saúde das mulheres, reforçou seu pedido de celeridade das investigações, destacou a relevância das câmeras corporais como ferramenta de combate à violência”, afirmou o ministério, em nota.

Formada há 32 anos, dedicados à medicina e ao cuidado exclusivo para mulheres, a experiência profissional da médica Andrea Marins Dias foi adquirida em residências médicas com especializações em geral e cirurgias oncológicas, além de atendimentos realizados em instituições como o Hospital Federal Cardoso Fontes e o Instituto Nacional de Câncer, do Rio de Janeiro.