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Prazo para pedir ressarcimento ao INSS termina nesta sexta

Prazo foi prorrogado pelo governo federal após falhas operacionais nos sistemas da Dataprev, responsável pelo processamento de dados da Previdência

Medida atende segurados prejudicados por cobranças associativas consideradas irregulares - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Medida atende segurados prejudicados por cobranças associativas consideradas irregulares - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Termina nesta sexta-feira (20/3) o prazo para que aposentados e pensionistas solicitem a devolução de valores descontados sem autorização em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. A medida atende segurados prejudicados por cobranças associativas consideradas irregulares.

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O prazo foi estendido pelo governo federal após falhas operacionais nos sistemas da Dataprev, responsável pelo processamento de dados da Previdência. Entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, uma manutenção deixou plataformas como o Meu INSS indisponíveis, dificultando o acesso dos usuários. O pedido de devolução pode ser feito por diferentes meios:

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  • Plataforma Meu INSS, acessada com conta no Gov.br;
  • Central telefônica 135, com atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h;
  • Agências dos Correios, que oferecem suporte presencial gratuito em milhares de unidades pelo país.

Dados mais recentes do INSS indicam que, até segunda-feira (16), aproximadamente 4,34 milhões de beneficiários receberam ressarcimentos, somando R$ 2,96 bilhões devolvidos. No total, foram registradas 6,38 milhões de contestações. Parte delas — cerca de 1,63 milhão — foi considerada válida após comprovação das entidades responsáveis pelos descontos.

As irregularidades vieram à tona com a Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União. A investigação apontou fraudes em acordos firmados entre o INSS e associações, resultando no afastamento de dirigentes do órgão no ano passado.

A ampliação do prazo, segundo o governo, buscou garantir que todos os segurados afetados pudessem registrar suas solicitações sem necessidade de ação judicial.

*Com informações da Agência Brasil 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/03/2026 10:19
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