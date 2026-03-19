Paes aplica primeira dose de Ozempic na rede pública do Rio - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Na última quarta-feira (18/3), Eduardo Paes aplicou a primeira dose de Ozempic disponível na rede pública municipal de saúde do Rio de Janeiro. A aplicação do medicamento ocorreu durante a inauguração do novo Super Centro Carioca de Saúde.

Paes conversou com a paciente e dona de casa, Maria das Graças Silva, e explicou a importância do remédio disponível gratuitamente na rede pública. "Eu infartei em 2019. Tenho um histórico familiar ruim. A partir desse acontecimento, comecei a tomar isso", compartilha.

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Depois de aplicar uma dose em Maria, Paes orientou a paciente a administrar a injeção para que não gere desconfortos ou dores.

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Segundo informações oficiais da prefeitura, todas as orientações devem ser dadas pelos profissionais do centro, onde será feita a aplicação semanal, já que a injeção não poderá ser levada para casa.



O prefeito do Rio reforçou que a disponibilização do remédio era uma promessa de campanha de 2024 e que agora a cumpriu. "Cumprindo minha promessa, vai ficar todo mundo saudável, se possível, no shape também", falou em um tom bem-humorado.

Ozempic

Ozempic é um medicamento injetável de uso semanal, com princípio ativo semaglutida, indicado para tratar diabetes tipo 2.

Ele atua simulando o hormônio GLP-1, o que reduz o açúcar no sangue, retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade, frequentemente resultando em perda de peso significativa.

