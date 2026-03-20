Granada explode na Ilha do Governador e deixa dois em estado grave

Uma explosão em um ponto de ônibus deixou pelo menos seis pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (20/30) na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente, que ocorreu na Travessa Costa Carvalho, na Freguesia, foi provocado pela detonação de uma granada.
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Explosão no terminal de ônibus
O artefato, de uso exclusivo e restrito do Exército, estava em uma mochila que havia sido abandonada em um ônibus. O motorista do coletivo tentou verificar o conteúdo e acabou ferido, assim como pelo menos outras cinco pessoas que estavam em volta.
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Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha.
Policiais do Esquadrão Antibomba da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foram acionados. A ocorrência segue em andamento, com as equipes de segurança trabalhando no local.
A área onde o artefato foi detonado é ponto final de várias linhas de ônibus que circulam pela região.