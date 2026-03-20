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Governo renova Força Penal Nacional após crimes ordenados de presídios

Decisão foi tomada após série de crimes com ordens partindo de unidades prisionais na Bahia

A Força Penal Nacional atua na Bahia desde maio de 2025 - (crédito: Reprodução/Secretaria Nacional de Políticas Penais)
A Força Penal Nacional atua na Bahia desde maio de 2025 - (crédito: Reprodução/Secretaria Nacional de Políticas Penais)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública renovou a atuação da Força Penal Nacional em Salvador. A medida foi publicada na quinta-feira (19/3), no Diário Oficial da União, em meio a uma série de crimes ordenados de dentro de presídios na Bahia

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Entre os casos de maior repercussão estão o sequestro de três mulheres de uma mesma família dentro de um shopping e a morte de uma adolescente de 14 anos. A adolescente de 14 anos, Thamiris Pereira, foi encontrada morta após ser atraída para o local do crime por um vizinho. A investigação aponta que o mandante do homicídio, preso em fevereiro por agredir e ameaçar a companheira, acreditava que a adolescente era responsável por acionar a polícia e denunciar a agressão. 

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Dois dias após a morte da adolescente, três mulheres da mesma família foram sequestradas no estacionamento de um shopping em Salvador. As vítimas foram levadas para uma casa abandonada e obrigadas a realizar diversas transferências bancárias. O mandante, identificado como Paulo Vitor, está preso há sete anos no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Ele negociou a liberação das vítimas com a polícia por meio de uma chamada de vídeo feita de dentro da prisão.

Outro caso recente, foi o sequestro de uma adolescente de 16 anos no Espírito Santo, após descobrirem que um parente dela ganhou na Mega-Sena. A menina foi mantida em cárcere privado e resgatada em Nova Viçosa, na Bahia. Segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia, o crime teria sido ordenado de uma prisão de Teixeira de Freitas. 

A Força Penal Nacional atua na Bahia desde maio de 2025. Com a nova portaria, a permanência foi prorrogada por mais 90 dias.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 20/03/2026 13:08
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