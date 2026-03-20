Imagens mostram momento exato de desabamento de ponte entre TO e MA

Imagens mostram momento em que Ponte JK cai na divisa entre TO e MA - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram novos ângulos do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek (JK), que ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). No momento do acidente, ocorrido em 22 de dezembro de 2024, o vão central da estrutura cede e lança caminhões e uma motocicleta no Rio Tocantins.

O acidente aconteceu por volta das 14h50, quando a travessia seguia normalmente. Em poucos segundos, a ponte começou a afundar até desabar completamente, arrastando veículos que passavam pelo local. Ao todo, 14 pessoas morreram, três continuam desaparecidas e uma ficou ferida.

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Dois caminhões que foram arressados transportavam cerca de 76 toneladas de ácido sulfúrico, enquanto outros veículos carregavam aproximadamente 22 mil litros de defensivos agrícolas.

Construída em 1960, a estrutura da ponte já havia sido objeto de diversas denúncias, devido às condições precárias e falta de manutenção. A última grande reforma ocorreu entre 1998 e 2000. De acordo com informações da Polícia Federal, o desabamento foi provocado pela deformação do vão central, causada pelo excesso de peso dos veículos.

????VEJA: Vídeo registra queda de caminhão vista de dentro da cabine durante desabamento da ponte entre MA e TO; tragédia em 2024 deixou 14 mortos e 3 desaparecidos. pic.twitter.com/0hCTvIbuSf March 19, 2026

À época, no momento da queda, o vereador de Aguiarnópolis, Elias Júnior (Republicanos), gravava imagens para denunciar problemas estruturais na ponte, e acabou captando o exato momento do desabamento.

Em nota ao portal g1, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que as indenizações estão sendo discutidas na Justiça e que há tratativas para a realização de multirões com o objetivo de buscar acordos.

"Há diversas ações em tramitação, ajuizadas por particulares, por entes públicos — como o Ministério Público — e por organizações da sociedade civil. Nessas demandas, são discutidos diferentes tipos de indenização, incluindo danos materiais, danos morais, lucros cessantes e eventuais danos ambientais", escreveu em comunicado.

Após o desabamento, o que restou da estrutura foi implodido em fevereiro de 2025. A nova ponte, construída no mesmo trecho da BR-226, foi concluída e inaugurada exatamente um ano após a tragédia, em 22 de dezembro de 2025.

O Correio tentou contato com o DNIT, mas não obteve resposta até a última atualização.



