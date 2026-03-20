InícioBrasil
VÍDEO

Imagens mostram momento exato de desabamento de ponte entre TO e MA

Vídeos mostram queda da estrutura entre TO e MA; tragédia deixou 14 mortos e 3 desaparecidos

Imagens mostram momento em que Ponte JK cai na divisa entre TO e MA - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Imagens mostram momento em que Ponte JK cai na divisa entre TO e MA - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram novos ângulos do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek (JK), que ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). No momento do acidente, ocorrido em 22 de dezembro de 2024, o vão central da estrutura cede e lança caminhões e uma motocicleta no Rio Tocantins

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O acidente aconteceu por volta das 14h50, quando a travessia seguia normalmente. Em poucos segundos, a ponte começou a afundar até desabar completamente, arrastando veículos que passavam pelo local. Ao todo, 14 pessoas morreram, três continuam desaparecidas e uma ficou ferida. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dois caminhões que foram arressados transportavam cerca de 76 toneladas de ácido sulfúrico, enquanto outros veículos carregavam aproximadamente 22 mil litros de defensivos agrícolas.

Construída em 1960, a estrutura da ponte já havia sido objeto de diversas denúncias, devido às condições precárias e falta de manutenção. A última grande reforma ocorreu entre 1998 e 2000. De acordo com informações da Polícia Federal, o desabamento foi provocado pela deformação do vão central, causada pelo excesso de peso dos veículos. 

À época, no momento da queda, o vereador de Aguiarnópolis, Elias Júnior (Republicanos), gravava imagens para denunciar problemas estruturais na ponte, e acabou captando o exato momento do desabamento.

Em nota ao portal g1, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que as indenizações estão sendo discutidas na Justiça e que há tratativas para a realização de multirões com o objetivo de buscar acordos. 

"Há diversas ações em tramitação, ajuizadas por particulares, por entes públicos — como o Ministério Público — e por organizações da sociedade civil. Nessas demandas, são discutidos diferentes tipos de indenização, incluindo danos materiais, danos morais, lucros cessantes e eventuais danos ambientais", escreveu em comunicado.

Após o desabamento, o que restou da estrutura foi implodido em fevereiro de 2025. A nova ponte, construída no mesmo trecho da BR-226, foi concluída e inaugurada exatamente um ano após a tragédia, em 22 de dezembro de 2025.

O Correio tentou contato com o DNIT, mas não obteve resposta até a última atualização. 

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 20/03/2026 14:34 / atualizado em 20/03/2026 14:37
SIGA
x