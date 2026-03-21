O lançamento da pedra fundamental do novo Club Med Gramado, realizado nesta sexta-feira (20), marca o início de um empreendimento que promete reposicionar a Serra Gaúcha no cenário do turismo de alto padrão. O resort será o primeiro da categoria Exclusive Collection da rede francesa na América do Sul (selo máximo de sofisticação da marca) com inauguração prevista para junho de 2027.

Integrado ao complexo Sirena Gramado, o projeto reúne investimento superior a R$ 1 bilhão e consolida a aposta do grupo no Brasil, atualmente o segundo maior mercado global da rede, atrás apenas da França.

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“Estamos criando um novo destino dentro de um local que já é um polo turístico consolidado, combinando o melhor do Club Med com a essência da Serra Gaúcha”, afirmou o CEO do Club Med para a América Latina, Janyck Daudet.

O resort ocupará uma área de 200 mil metros quadrados dentro de um complexo de mais de 2 milhões de m², com 250 acomodações e 20 villas de alto padrão, além de estrutura voltada para esportes, bem-estar, eventos corporativos e experiências gastronômicas.

Gramado terá 1º Club Med Exclusive Collection da América do Sul. Essa é a representação 3D de como ficará o hotel (foto: Divulgação)

Entre os diferenciais estão spa completo, piscina coberta, espaços de yoga, centro de convenções e experiências imersivas que incluem chocolateria artesanal, degustação de vinhos com rótulos gaúchos e estações de cafés especiais.

Para o CEO global da rede, Stéphane Maquaire, o empreendimento representa um avanço estratégico na presença da marca no país. “Abrir o primeiro Exclusive Collection na América do Sul, em Gramado, demonstra nossa confiança no Brasil e no potencial turístico da região”, afirmou.

A expectativa é de geração de cerca de 600 empregos diretos, com prioridade para mão de obra local, além de impacto indireto em setores como gastronomia, comércio e serviços.

O empresário Dody Sirena, responsável pelo complexo Sirena Gramado, destacou o caráter estratégico e pessoal do projeto.

“O lançamento da pedra fundamental marca o início oficial de um empreendimento que é, também, um projeto de vida. O Sirena Gramado reúne o legado de décadas de atuação no entretenimento e nasce com o objetivo de posicionar a região de forma definitiva no turismo global”, afirmou.

Segundo ele, a chegada do Club Med à Serra Gaúcha representa um marco para o setor.

“Trazer o primeiro Club Med da categoria Exclusive Collection para a América do Sul é um passo histórico para o turismo nacional e para o futuro da região”, disse.

O complexo Sirena chega ao Brasil em um momento de expansão do turismo no país. Segundo dados do Ministério do Turismo, o Brasil registrou mais de 6 milhões de turistas internacionais em 2024, com crescimento contínuo na demanda por destinos de experiência e alto padrão. No mercado interno, o setor também apresenta recuperação consistente, impulsionado pelo turismo doméstico e pela busca por viagens mais completas, que integrem lazer, gastronomia e bem-estar.

A tendência acompanha um movimento global de valorização do chamado turismo de experiência, em que o viajante prioriza vivências personalizadas e maior conforto, segmento no qual os resorts all inclusive de alto padrão vêm ganhando espaço.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destacou que o crescimento do turismo na região depende diretamente de investimentos em infraestrutura, especialmente na ampliação do acesso ao destino.

“O turismo precisa de estrutura para crescer. Estamos avançando com projetos importantes de conectividade, como o novo aeroporto da Serra Gaúcha, que vai ampliar a capacidade de receber visitantes e fortalecer ainda mais destinos como Gramado”, afirmou.

O novo aeroporto, em construção na região de Vila Oliva, em Caxias do Sul, é considerado estratégico para reduzir a dependência do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e facilitar o acesso de turistas nacionais e internacionais à Serra.

Além da infraestrutura logística, o projeto também aposta em sustentabilidade, com certificação internacional LEED e uso de sistemas inteligentes para gestão de água, energia e gás, alinhando o empreendimento às práticas globais de turismo responsável.

O Club Med Gramado será o quarto resort da rede no Brasil, que já conta com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, e reforça a estratégia de expansão da marca no país, com novos projetos em estudo, especialmente no Nordeste.

Gastronomia, parques e experiências: o que atrai turistas a Gramado

Gramado se consolidou como um dos principais destinos turísticos do Brasil ao combinar infraestrutura, diversidade de atrações e forte apelo gastronômico.

A cidade reúne restaurantes especializados em culinária italiana, alemã e suíça. Com destaque para as tradicionais sequências de fondue. Além de chocolaterias artesanais que se tornaram marca registrada da região.

Entre os atrativos mais visitados estão o Mini Mundo, parque com réplicas em miniatura; o Lago Negro, com trilhas e passeios de pedalinho; o Snowland, parque de neve indoor; e a Rua Coberta, que concentra eventos e opções gastronômicas ao longo do ano.

O destino também se destaca pelo calendário turístico intenso, com eventos como o Natal Luz, que atrai milhares de visitantes, além de festivais culturais, feiras e experiências temáticas voltadas para diferentes públicos.



A combinação entre natureza, entretenimento e serviços de alto padrão mantém Gramado como um dos destinos mais competitivos do turismo nacional.

A reportagem do Correio acompanhou o evento a convite do Club Med. No topo da pedra, há uma cápsula do tempo, com informações sobre o projeto e o nome dos mais de 200 profissionais envolvidos nas obras até agora. Essa cápsula será aberta daqui 20 anos.