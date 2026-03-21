Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

Confira o sorteio das loterias deste sábado - (crédito: Reprodução/Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (21/3), seis loterias: os concursos 2987 da Mega-Sena; o 6982 da Quina; o 3642 da Lotofácil; 339 da +Milionária; o 2370 da Timemania e o 1191 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 7,7 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 16-17-20-28-46-47.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-07-09-10-12-13-14-18-20-23-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 649 mil, teve os seguintes números sorteados: 21-25-26-42-46.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, apresentou o seguinte resultado: 10-22-40-63-74-76-79. O time do coração é o 42-Goiás.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 31,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 15-27-32-40-41-42. Os trevos sorteados foram: 4-6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: