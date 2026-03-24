Clientes reclamam nas redes de instabilidade no Pix

O pagamento é feito preferencialmente por Pix, diretamente na conta indicada pelo titular, em prazo informado no próprio sistema. - (crédito: Divulgação)

Clientes de diferentes bancos usaram as redes sociais para relatar instabilidade no Pix nesta terça-feira (24/3). A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, registrou aumento nas queixas por volta das 11h38. O pico ocorreu às 12h08, com 566 registros. Até as 14h50, o sistema ainda apresentava instabilidade.

Leia também: Ataque hacker atinge BTG e suspende operações via pix

Usuários também comentaram sobre a falha. “Meu Deus, o pix caiu grandão”, escreveu uma internauta. “Agora sim, o pix caiu”, disse outra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pix caiu ???????? — aVictória (@vitingaz) March 24, 2026

Pix caiu mas não de um jeito legal! pic.twitter.com/tdPF1t0Ufm March 24, 2026

Em resposta ao Correio, Banco Central, órgão que gerencia o meio de pagamento instantâneo, afirmou que o sistema opera normalmente.

Reportes dos usuários mostram possíveis problemas com Pix (foto: Reprodução)