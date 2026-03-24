Clientes reclamam nas redes de instabilidade no Pix

Clientes de diferentes bancos usaram as redes sociais para relatar instabilidade no Pix nesta terça-feira (24/3). A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, registrou aumento nas queixas por volta das 11h38. O pico ocorreu às 12h08, com 566 registros. Até as 14h50, o sistema ainda apresentava instabilidade.
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Usuários também comentaram sobre a falha. “Meu Deus, o pix caiu grandão”, escreveu uma internauta. “Agora sim, o pix caiu”, disse outra.
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Pix caiu ????????— aVictória (@vitingaz) March 24, 2026
Pix caiu mas não de um jeito legal! pic.twitter.com/tdPF1t0Ufm— Enoque (@EnoqueMaciel1) March 24, 2026
Em resposta ao Correio, Banco Central, órgão que gerencia o meio de pagamento instantâneo, afirmou que o sistema opera normalmente.
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