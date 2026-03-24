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PIX CAIU?

Clientes reclamam nas redes de instabilidade no Pix

Downdetector registrou pico de queixas por falhas no serviço ao meio-dia; Banco Central afirmou que sistema opera normalmente

O pagamento é feito preferencialmente por Pix, diretamente na conta indicada pelo titular, em prazo informado no próprio sistema. - (crédito: Divulgação)
O pagamento é feito preferencialmente por Pix, diretamente na conta indicada pelo titular, em prazo informado no próprio sistema. - (crédito: Divulgação)

Clientes de diferentes bancos usaram as redes sociais para relatar instabilidade no Pix nesta terça-feira (24/3). A plataforma Downdetector, que monitora serviços online, registrou aumento nas queixas por volta das 11h38. O pico ocorreu às 12h08, com 566 registros. Até as 14h50, o sistema ainda apresentava instabilidade.

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Usuários também comentaram sobre a falha. “Meu Deus, o pix caiu grandão”, escreveu uma internauta. “Agora sim, o pix caiu”, disse outra.

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Em resposta ao Correio, Banco Central, órgão que gerencia o meio de pagamento instantâneo, afirmou que o sistema opera normalmente. 

 

Reportes dos usuários mostram possíveis problemas com Pix
Reportes dos usuários mostram possíveis problemas com Pix (foto: Reprodução)

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 24/03/2026 15:55
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